Comienza la licitación para renovar una conocida plaza en la Ciudad de Mendoza

El municipio capitalino inicia el proceso licitatorio para la remodelación integral de la Plaza Juan Francisco Cobo, ubicada en la Cuarta Sección.

La puesta en valor de la Plaza Cobo apunta a generar un espacio moderno, accesible y con nuevos sectores para la recreación y el encuentro vecinal.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza abrirá el próximo miércoles 26 de noviembre la licitación pública para ejecutar las obras de remodelación de la Plaza Juan Francisco Cobo, ubicada entre las calles Santiago del Estero, Montecaseros, Jujuy y José F. Moreno, en la Cuarta Sección.

El proceso tiene como finalidad mejorar las condiciones del espacio verde para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de actividades deportivas, recreativas y sociales. El municipio destacó que el proyecto busca promover “la permanencia, la recreación y el fomento de vínculos entre los habitantes de la zona y transeúntes”.

Obras pensadas para la accesibilidad y el disfrute Las obras contemplan reparaciones y trabajos complementarios que garantizarán el funcionamiento óptimo del espacio. El plan de reacondicionamiento incluye la construcción de nuevos caminos de hormigón alisado y pisos de goma, lo que permitirá una accesibilidad universal y un recorrido completo por toda la plaza.

Además, se edificará un espacio central destinado a actividades lúdicas, y se pondrán en valor dos cañones históricos pertenecientes a la época fundacional de Mendoza, que serán reubicados para su apreciación pública. También se trasladará la gruta religiosa, con el propósito de ofrecer un entorno adecuado para la contemplación y la serenidad.

Equipamiento nuevo y preservación del entorno Entre los objetivos centrales de la intervención se encuentra la modernización y puesta en valor del mobiliario urbano. Se instalarán nuevos asientos, mesas con bancos, ejercitadores y juegos infantiles, además del reacondicionamiento de elementos deteriorados como caminos y cordones.