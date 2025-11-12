La Ciudad de Mendoza sigue renovando calles y veredas: cuál es el estado actual de las obras en el centro
El municipio ejecuta una nueva etapa del Plan de Obras Urbanas, con trabajos de reconstrucción y reacondicionamiento en distintos puntos del microcentro y barrios.
En el marco del Plan de Obras Urbanas, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informa el avance de los trabajos de reconstrucción de calzadas y mejoras en veredas que se desarrollan en distintos sectores del microcentro y los barrios.
Estas intervenciones estratégicas contemplan la renovación integral de arterias y veredas, según los cronogramas establecidos, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y fortalecer la infraestructura urbana.
El programa incluye cortes y reducciones parciales de calzada, necesarios para la correcta ejecución de las obras. En total, el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles prevé reacondicionar cerca de 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras, con una importante inversión municipal destinada a optimizar tanto la circulación vehicular como el desplazamiento peatonal.
Calles y veredas intervenidas en la Ciudad de Mendoza
Durante los últimos días, finalizaron los trabajos de reacondicionamiento de calzada en:
- Avellaneda, de Tiburcio Benegas a Boulogne Sur Mer.
- José F. Moreno, de Garibaldi a Lavalle.
- Isabel La Católica, de Serú a Yrigoyen.
- Cruce de Martín Zapata con Martínez de Rozas.
- Tucumán, entre San Martín y Ramírez.
Actualmente, se desarrollan las siguientes intervenciones:
Trabajos en veredas
- Godoy Cruz, de Patricias Mendocinas a Mitre (vereda norte). Circular con precaución. Reducción de calzada.
- Sarmiento, de Belgrano a 25 de Mayo. Corte total de calzada.
Trabajos en calzada
- Ituzaingó, entre Coronel Díaz y Fray Mamerto Esquiú. Cortes parciales con tránsito habilitado a media calzada.
- Montecaseros, entre Jujuy y Coronel Díaz. Tránsito reducido en sectores puntuales.
- Agustín Álvarez, de Belgrano a Boulogne Sur Mer. Trabajos a media calzada con tránsito habilitado.
- Tiburcio Benegas, de Juan B. Justo a Rufino Ortega. Reducción parcial de calzada.
- Alberdi, de Salta a José F. Moreno. Cortes parciales con tránsito habilitado con precaución.
- Santa Cruz, entre República del Líbano y Comandante Fossa. Trabajos a media calzada y tránsito restringido en sectores puntuales.