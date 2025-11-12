La Ciudad de Mendoza sigue renovando calles y veredas: cuál es el estado actual de las obras en el centro

El municipio ejecuta una nueva etapa del Plan de Obras Urbanas, con trabajos de reconstrucción y reacondicionamiento en distintos puntos del microcentro y barrios.

En el marco del Plan de Obras Urbanas, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informa el avance de los trabajos de reconstrucción de calzadas y mejoras en veredas que se desarrollan en distintos sectores del microcentro y los barrios.

Estas intervenciones estratégicas contemplan la renovación integral de arterias y veredas, según los cronogramas establecidos, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y fortalecer la infraestructura urbana.

El programa incluye cortes y reducciones parciales de calzada, necesarios para la correcta ejecución de las obras. En total, el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles prevé reacondicionar cerca de 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras, con una importante inversión municipal destinada a optimizar tanto la circulación vehicular como el desplazamiento peatonal.

Calles y veredas intervenidas en la Ciudad de Mendoza Durante los últimos días, finalizaron los trabajos de reacondicionamiento de calzada en:

Avellaneda, de Tiburcio Benegas a Boulogne Sur Mer.

José F. Moreno, de Garibaldi a Lavalle.

Isabel La Católica, de Serú a Yrigoyen.

Cruce de Martín Zapata con Martínez de Rozas.

Tucumán, entre San Martín y Ramírez. Actualmente, se desarrollan las siguientes intervenciones: