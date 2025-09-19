El derrumbe del histórico puente ferroviario en Chivilcoy alertó a los vecinos. Además, expusieron el deterioro en otro puente clave sobre el río Salado.

El desplome del histórico puente ferroviario se produjo por el gran caudal de agua que tiene actualmente el río Salado.

Un histórico puente ferroviario de más de 100 años, ubicado en el partido bonaerense de Chivilcoy, colapsó después de décadas de abandono. El puente, que unía las estaciones de Gorostiaga y Anderson del Ferrocarril Sarmiento, había estado inactivo desde 1994, pero aún era utilizado por ciclistas para sortear el río Salado. Tras el derrumbe, los restos del puente quedaron sumergidos en el agua, lo que generó gran preocupación sobre el estado de las infraestructuras de transporte en la región.

De acuerdo con los medios locales, el colapso de este puente se produjo en un contexto donde las infraestructuras de transporte se encuentran cada vez más deterioradas debido a la falta de mantenimiento, así como el aumento del caudal de agua del río Salado debido a las intensas precipitaciones en la provincia en los últimos meses.

Mirá el video del puente que colapsó en Chivilcoy Colapsó un puente ferroviario de más de 100 años en Chivilcoy tras las intensas lluvias

A raíz de este incidente, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió una alerta urgente a las autoridades nacionales.

A través de una nota dirigida al Secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Martín Maccarone, la Carbap señaló el riesgo de socavamiento en las estructuras de sostén de un puente en la Ruta Nacional 5, que cruza el río Salado. Según el informe, relevamientos fotográficos y alertas provenientes de productores rurales de Alberti y la Sociedad Rural de Bragado mostraron signos de deterioro que podrían poner en riesgo la estabilidad de la estructura.