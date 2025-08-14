Peligro en Ciudad por derrumbe de una obra en construcción

Un derrumbe se registró este jueves en una obra en construcción ubicada en calle Paso de los Andes y Clark, en la Ciudad de Mendoza , lo que obligó a intervenir de inmediato para garantizar la seguridad de los transeúntes.

derrumbe ciudad1 Derrumbe en obra en construcción en Capital.

El móvil 2894, a cargo del director Daniel Burrieza, llegó al lugar y coordinó con el señor Gutiérrez, de Defensa Civil Capital, el vallado de la zona y la solicitud de maquinaria para remover los escombros. El sector permanecerá restringido hasta que finalicen las tareas de limpieza y se descarte todo riesgo.