Clima en Mendoza: el lunes llega con menos calor y cielo con mayor nubosidad

Tras un fin de semana con tintes veraniegos , la semana comenzará con un clima con temperaturas más templadas y con mayor nubosidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional , el lunes tendrá una temperatura máxima de 25° y una mínima de 13°

Con respecto a lo sucedido durante el domingo, para este lunes se espera un leve descenso de temperatura que marcará un quiebre respecto a los días previos. En ese marco, máxima rondará los 25 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 13 y 15 grados, con registros más bajos en el sur provincial y sectores del Valle de Uco.

Durante las primeras horas del día, el cielo se presentará mayormente nublado en el sur y parte del este mendocino. Con el correr de la jornada, las condiciones tenderán a mejorar de manera parcial, dando lugar a un cielo entre parcialmente nublado y seminublado en gran parte del territorio provincial.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Por la mañana soplará de forma muy débil desde el sector sur en toda la provincia. Hacia la tarde, se prevé una rotación del viento -también leve- que se extenderá entre las 15 y las 22, sin generar mayores complicaciones.

En la zona cordillerana, en tanto, el panorama se mantendrá estable durante gran parte del día, con cielo despejado en la mañana. Recién hacia la noche se espera un incremento de la nubosidad en sectores del sur, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

De este modo, el lunes se perfila como una jornada de transición: menos calurosa, con mayor cobertura nubosa y condiciones generales estables en toda la provincia.

Qué se espera para el martes en Mendoza

Para el martes se anticipa un leve repunte de la temperatura, con máximas cercanas a los 26 grados y mínimas que oscilarán entre los 12 y 14 grados. Sin embargo, la atención estará puesta en la inestabilidad. Durante la tarde podría registrarse viento Zonda débil en zonas del sur provincial, especialmente en Malargüe y áreas de precordillera.

Además, hacia la noche aumentará la nubosidad en distintas regiones y no se descartan precipitaciones débiles a moderadas en el Valle de Uco, el este y el Gran Mendoza, marcando un cierre de jornada con condiciones más inestables.