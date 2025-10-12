Cierran todas las autopistas porteñas este domingo por el Gran Fondo Argentina 2025: cuándo reabrirán

Las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires permanecerán completamente cerradas este domingo 12 de octubre debido a la realización del Gran Fondo Argentina 2025 , una competencia de ciclismo que recorrerá más de 120 kilómetros. Los cortes comenzaron a las 4.30 y se extenderán hasta las 12 del mediodía.

El evento deportivo forma parte de la tercera edición del Gran Fondo Argentina , que inició el viernes 10 con una exposición en la zona sur de la ciudad y culminará con la carrera del domingo. La largada está prevista para las 6 de la mañana en avenida Calabria y Rosario Vera Peñaloza, en Puerto Madero.

La competencia contará con dos distancias: una de 124 kilómetros , destinada a mayores de 17 años, y otra de 60 kilómetros , abierta a ciclistas desde los 16 años. Se espera la participación de deportistas locales e internacionales, además de un importante despliegue de seguridad y control del tránsito.

Los organizadores informaron que el cierre de autopistas será total en ambos sentidos durante la competencia. Los horarios confirmados son los siguientes:

El circuito de la carrera de este año.

Durante ese lapso, no se permitirá el tránsito vehicular en ninguna de estas vías, por lo que se recomienda evitar circular por la zona y optar por calles alternativas o transporte público.

Recorrido del Gran Fondo Argentina 2025

El circuito previsto para esta edición incluye tramos emblemáticos de la ciudad, como:

Paseo del Bajo, en ambos sentidos.

Autopista Illia, en ambos sentidos.

Avenida Cantilo, hasta el Puente Labruna.

Avenida Lugones, desde Udaondo hasta el empalme con la Illia.

Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, en ambos sentidos.

Para los participantes de la categoría de 124 kilómetros, se suma un recorrido adicional por la avenida 9 de Julio Sur en ambas direcciones, hasta la salida por calle Juárez.

Recomendaciones para automovilistas y vecinos

Las autoridades porteñas sugirieron a los conductores planificar sus traslados con anticipación, ya que los accesos a la ciudad también podrían verse afectados por los desvíos. Además, se dispondrán agentes de tránsito y señalización especial para guiar a los vecinos durante los cortes.

El Gran Fondo Argentina 2025 es uno de los eventos ciclísticos más importantes del país y combina deporte, turismo y recreación, con un recorrido que atraviesa varios puntos icónicos de la Ciudad de Buenos Aires.