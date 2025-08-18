Un joven mendocino ganó el Trasmontaña de mountain bike en Tucumán

El mendocino Juan Ignacio Goudailliez marcó historia en su bicicleta al conseguir el primer puesto en el Trasmontaña de mountain bike en Tucumán.

El mendocino celebró su primera consagración en la prueba de mountain bike más dura.

El mendocino Juani Goudailliez cumplió un sueño largamente buscado: consagrarse ganador del Trasmontaña, una de las pruebas más duras del mountain bike argentino. Tras más de una década compitiendo, logró quedarse con la general junto a Agustín Durán.

Este domingo se disputó la edición 31 del Trasmontaña, en Tucumán, con un circuito modificado que exigió más resistencia en menos tiempo. La dupla Goudailliez-Durán completó el recorrido en poco más de dos horas y se impuso por apenas 12 segundos a los campeones de las últimas cuatro ediciones.

Una vida arriba de la bicicleta La historia de Juani con el ciclismo empezó cuando tenía apenas seis años, practicando BMX. A los 11 ya se había volcado al mountain bike en los senderos de Chacras de Coria, y desde entonces no frenó más. “Es un orgullo enorme ganar esta carrera que vengo corriendo desde 2011. Incluso la primera vez la corrí con mi papá”, recordó Goudailliez para MDZ.

Juani Goudailliez junto a su padre en el Trasmontaña de 2011. Juani Goudailliez junto a su padre en el Trasmontaña de 2011. Con el tiempo, la pasión se transformó en disciplina. Hace unos tres años, Goudailliez logró llegar a entrenar de forma profesional, con un plan estructurado y dedicación completa. Poder conjugar estudio y deporte fue todo un desafío para Juani que cuando ese cambio llegó, fue clave para que hoy esté entre los mejores del país.

En la previa al Trasmontaña, Juani disputó el Campeonato Argentino en Jujuy, donde se coronó campeón nacional en la modalidad XCC (Short Track). Esa competencia le sirvió como preparación y confianza de cara al gran desafío en Tucumán.