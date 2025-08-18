Un joven mendocino ganó el Trasmontaña de mountain bike en Tucumán
El mendocino Juan Ignacio Goudailliez marcó historia en su bicicleta al conseguir el primer puesto en el Trasmontaña de mountain bike en Tucumán.
El mendocino Juani Goudailliez cumplió un sueño largamente buscado: consagrarse ganador del Trasmontaña, una de las pruebas más duras del mountain bike argentino. Tras más de una década compitiendo, logró quedarse con la general junto a Agustín Durán.
Este domingo se disputó la edición 31 del Trasmontaña, en Tucumán, con un circuito modificado que exigió más resistencia en menos tiempo. La dupla Goudailliez-Durán completó el recorrido en poco más de dos horas y se impuso por apenas 12 segundos a los campeones de las últimas cuatro ediciones.
Una vida arriba de la bicicleta
La historia de Juani con el ciclismo empezó cuando tenía apenas seis años, practicando BMX. A los 11 ya se había volcado al mountain bike en los senderos de Chacras de Coria, y desde entonces no frenó más. “Es un orgullo enorme ganar esta carrera que vengo corriendo desde 2011. Incluso la primera vez la corrí con mi papá”, recordó Goudailliez para MDZ.
Con el tiempo, la pasión se transformó en disciplina. Hace unos tres años, Goudailliez logró llegar a entrenar de forma profesional, con un plan estructurado y dedicación completa. Poder conjugar estudio y deporte fue todo un desafío para Juani que cuando ese cambio llegó, fue clave para que hoy esté entre los mejores del país.
En la previa al Trasmontaña, Juani disputó el Campeonato Argentino en Jujuy, donde se coronó campeón nacional en la modalidad XCC (Short Track). Esa competencia le sirvió como preparación y confianza de cara al gran desafío en Tucumán.
El camino a la victoria
El entrenamiento para la carrera fue intenso y variado. Hubo semanas en Mendoza, otras en Chilecito, La Rioja, junto a su compañero y finalmente prácticas en Tucumán, sobre el mismo circuito. La clave estaba en la coordinación, ya que la dupla debía llegar junta a la meta.
Goudailliez explicó que el formato en pareja del Trasmontaña obliga a un esfuerzo sincronizado. Si los competidores llegan separados, se toma el tiempo del último. En este caso, la dupla funcionó como un verdadero equipo, complementando fuerzas y manteniendo el ritmo de principio a fin, pese a que durante la competencia, Juani tuvo un percance cuando rebasó a un ciclista rezagado y sufrió una caída que lo obligó a frenar y reacomodar su bici.
El mendocino también destacó lo difícil que resulta sostener un nivel competitivo en este deporte. Los costos de las bicicletas, la nutrición y los insumos técnicos son elevados, por lo que el apoyo de sponsors resulta fundamental para seguir creciendo y competiendo a gran nivel.
Ahora, su mirada está puesta en el próximo desafío: el campeonato sudamericano. Con apenas 25 años, Juani es un referente del ciclismo mendocino y nacional. Su triunfo en el Trasmontaña lo confirma como uno de los grandes talentos del deporte argentino.