Científicos del Conicet hallan una nueva especie de dinosaurio gigante en la Patagonia

Investigadores del Conicet identificaron una nueva especie de dinosaurio saurópodo que habitó la Patagonia hace unos 83 millones de años. El hallazgo se produjo en la provincia de Neuquén y permitió describir a un titanosaurio de gran porte, de entre 10 y 12 metros de largo.

La especie fue bautizada Yeneen houssayi, en un doble homenaje. “Yeneen” remite a la palabra aónikenk que alude al invierno y hace referencia a La Invernada, el sitio donde aparecieron los restos, mientras que “houssayi” recuerda a Bernardo Houssay, primer director del Conicet y Premio Nobel de Medicina.

Características del dinosaurio Según explicó Leonardo Filippi, investigador del Conicet en Neuquén y autor principal del estudio publicado en Historical Biology, el dinosaurio tenía una cabeza pequeña en proporción a su cuerpo y un peso estimado de entre 8 y 10 toneladas. Las particularidades anatómicas que permitieron definirlo como una nueva especie se concentran en las vértebras dorsales, el sacro y la primera vértebra de la cola, todas notablemente bien conservadas.

El camino hasta la confirmación científica fue largo. El primer aviso sobre la presencia de huesos fósiles se produjo en 2003, cuando un integrante de Gendarmería Nacional detectó restos en una zona de muy difícil acceso. Recién una década después pudieron iniciarse las tareas de extracción, que requirieron el uso de grúas debido al tamaño y peso del material.

Además del ejemplar principal, los científicos hallaron restos correspondientes a un individuo juvenil y fragmentos de un tercer saurópodo, que presenta diferencias marcadas y será objeto de futuras investigaciones. Se trata del tercer titanosaurio identificado en esa área de Neuquén, una región clave para la paleontología argentina.