Chile adelanta su reloj: la medida que rige desde este domingo y debe ser tenida en cuenta por los viajeros
Chile inicia el horario de verano, adelantando una hora el horario en todo el país. Mientras tanto, en Argentina tiene media sanción la modificación del huso horario vigente.
Chile concretó su cambio de huso horario de verano (UTC3), adelantando sus relojes una hora en la medianoche de este sábado al domingo. La orden gubernamental marcó que a las 23.59 adelantaron los relojes a las 00.29 del 7 de septiembre. Mientras tanto, Argentina cuenta con media sanción para adelantar el reloj durante el invierno.
Aunque esta diferencia horaria afectará temporalmente la coordinación transfronteriza, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá abierto las 24 horas sin impacto operativo. La modificación debe ser tenida en cuenta por aquellos argentinos que deseen viajar al vecino país a realizar compras, para conocer los horarios de apertura y cierre de los comercios y actividades.
Ambos países buscan aprovechar la luz solar, reducir consumo eléctrico y sincronizar la actividad diaria.
Argentina: media sanción al huso de invierno
En Argentina, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que propone adelantar el huso horario a UTC4 durante el invierno, con 151 votos a favor, 66 en contra y 8 abstenciones. La iniciativa debe ser tratada en el Senado para convertirse en ley y su implementación está prevista para abril de 2026. La medida busca alinear la actividad diaria con la luz solar y favorecer los ritmos circadianos de la población.
Paso Internacional Cristo Redentor: funcionamiento continuo
El Paso Cristo Redentor, que conecta Mendoza con la región chilena de Los Andes, no tendrá alteraciones operativas, ya que permanece abierto las 24 horas del día. La diferencia horaria de hasta una hora durante el invierno, si se aprueba el proyecto argentino, solo afectará la coordinación de horarios de transporte y actividades transfronterizas, sin interrumpir el tránsito diario de vehículos o personas.