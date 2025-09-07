El dato clave sobre Chile que debes actualizar

Un cambio trascendental en el país vecino que deben tener en cuenta los viajeros frecuentes que cruzan la cordillera.

El cambio de hora en Chile se concretó y en la medianoche los chilenos adelantaron sus relojes 60 minutos para pasar del horario de invierno (UTC-4) al de verano (UTC-3), un huso horario que ahora comparten con Argentina.

Esto elimina la diferencia de una hora que existía. Se trata de un dato clave para quienes se mueven entre Mendoza y el país vecino.

Sumado a esta novedad, el Sistema Integrado Cristo Redentor ya opera las 24 horas del día. A partir del 1 de septiembre, el principal paso internacional entre ambos países retomó su horario de verano, lo que facilita el tránsito de vehículos particulares, buses y transporte de carga.

La decisión, consensuada entre autoridades de ambos países, busca fortalecer y mejorar la fluidez en el cruce de la cordillera.

¿Cambio de hora en Argentina? El proyecto con media sanción Mientras el huso horario chileno se unifica con el argentino, en nuestro país se está debatiendo un proyecto de ley que podría modificar la hora oficial. La Cámara de Diputados le dio media sanción a una iniciativa que busca que Argentina se alinee con el huso horario UTC-4, que es el que geográficamente le corresponde a gran parte del territorio nacional.