Chacarita: la UBA dará servicios de salud y veterinaria gratuitos hasta este fin de semana

La iniciativa se desarrollará hasta el sábado 21 de marzo en la intersección de Avenida Triunvirato y Teodoro García, en el barrio de Chacarita.

La Universidad de Buenos Aires puso en marcha una nueva edición del programa UBA en Acción en el barrio de Chacarita, con un despliegue de servicios gratuitos orientados a la comunidad. La iniciativa se desarrollará hasta el sábado 21 de marzo en la intersección de Avenida Triunvirato y Teodoro García.

La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Extensión Universitaria y llevada adelante por equipos integrados por docentes y alumnos de diversas facultades. El objetivo es brindar soluciones directas a vecinos, con especial énfasis en aquellos sectores en situación de vulnerabilidad.

Conocé los servicios que brindará la UBA en Chacarita El eje central del operativo es la atención médica primaria. Entre los servicios destacados se encuentra la atención odontológica, disponible de martes a viernes entre las 9 y las 21. A esto se suman unidades móviles de óptica oftalmológica, controles de glucemia, medición de presión arterial y evaluación de factores de riesgo cardiovascular. El esquema se completa con consejería nutricional.

Asimismo, el abordaje integral incluye espacios de psicoeducación y actividades centradas en habilidades socioemocionales. Durante el cierre de la semana se incorporan servicios de podología y kinesiología, con el objetivo de ampliar la cobertura en bienestar físico.

El programa también contempla la atención veterinaria. Se realizan vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones y castraciones para perros y gatos. Además, se ofrece orientación técnica vinculada a la tenencia responsable de animales.