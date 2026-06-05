Canción de amor y despedida al Indio Solari, mi único héroe en este lío

Se fue el Indio Solari, referente fundamental de aquellos que, como él, sostenemos que “en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida”.

Ha muerto el Indio Solari, artista fundamentales de la historia de Argentina. Aquellos que fuimos adolescentes a partir de los ‘80 y que pusimos en el rock argentino las expectativas que no nos cumplió la política, la religión, el curso de la economía o la convivencia social encontramos en él y su banda, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un referente extraordinario.

Nosotros, los que hoy lo lloramos mientras arde la vida, crecimos asimilando un fracaso tras otro y el rock se fue transformando en nuestra guarida, un espacio regido por leyes éticas y artísticas. En él, el Indio Solari se transformó para nosotros en un símbolo de resistencia e inspiración. Nosotros, los que hoy lo lloramos, creíamos en él y más aún: nos conmovíamos con su manera de ver el mundo a través del rock.

Los Redondos construyeron su legado por fuera de todo aquello que, como rockeros, despreciábamos: las canciones sin compromiso, la sumisión a los engranajes del sistema social y la massmedia, las letras que sudaban temor, las trituradoras de belleza de los medios masivos, las propuestas artísticas sin apuestas fuertes. Los Redondos eran, serán siempre, riesgo artístico, lucidez ante la estupidez, garantía de lo genuino, guitarras desnudas y letras escritas por el Mister, en las que, con alta carga simbólica, se barajaba un modo de mirar el mundo que nos involucraba.

Así, el Indio Solari se transformó en nuestra nave insignia. Ahora, resulta que ha muerto y la tristeza hace lo suyo en nuestra memoria. Son esas cosas que no querrías oír: murió el Indio Solari, murió Luis Alberto Spinetta, murió Gustavo Cerati, murió Luca Prodan o murieron Marciano Cantero, Pappo, Federico Moura, Miguel Abuelo o el Palo Pandolfo. Ellos debían ser eternos para nosotros, porque para nosotros son eternas sus canciones.

indio solari 2 El Indio Solari, un artista extraordinario del rock argentino. NA