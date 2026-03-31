Cáncer de colon en Argentina: nuevas terapias y medicina de precisión mejoran el pronóstico

Cada año se diagnostican alrededor de 15.800 nuevos casos de cáncer de colon en Argentina , una enfermedad que se ubica como el segundo tumor más frecuente del país, solo detrás del cáncer de mama.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Colon, que se conmemora el 31 de marzo, especialistas destacan que los avances en medicina de precisión y terapias innovadoras están cambiando el panorama para miles de pacientes.

Según un relevamiento reciente del sector farmacéutico, siete laboratorios ya investigaron, desarrollaron y pusieron a disposición tratamientos innovadores en el país, lo que amplía las opciones terapéuticas y permite abordar la enfermedad de manera más personalizada.

Cáncer de colon, es uno de los más frecuentes con unos 15.800 casos en Argentina.

Los datos surgen de la Encuesta CAEMe–IDESA 2025, que analiza el perfil de la industria farmacéutica innovadora en Argentina. El informe muestra que el cáncer es una de las áreas más relevantes de investigación ya que uno de cada cuatro estudios clínicos que se realizan en el país corresponde a oncología.

Especialistas destacan que el desarrollo de terapias dirigidas, inmunoterapia y estrategias adaptadas a distintos estadios de la enfermedad permitió mejorar tanto la sobrevida como la calidad de vida de los pacientes.

Carolina Martinenghi, directora de Comunicaciones de CAEMe, explicó que la innovación farmacéutica juega un rol clave en este escenario. Según señaló, la participación de múltiples compañías investigando nuevas opciones terapéuticas refleja el compromiso del sector para abordar una patología de alto impacto sanitario.

En esa misma línea, la asesora médica de la entidad, Rosana Felice, indicó que actualmente los tratamientos pueden personalizarse según el estadio del tumor, el diagnóstico clínico y la información genética del paciente, un enfoque conocido como medicina de precisión.

Los avances en la comprensión de la biología molecular de los tumores, agregan los especialistas, hoy son fundamentales para definir el diagnóstico, el pronóstico y las terapias más adecuadas en oncología.

La detección temprana, clave para reducir el impacto

Además de los avances terapéuticos, los expertos insisten en que la detección temprana sigue siendo uno de los pilares para controlar la enfermedad.

El cáncer de colon suele desarrollarse de manera lenta y, en muchos casos, comienza a partir de pólipos que pueden identificarse y eliminarse antes de que se vuelvan malignos. Como en las etapas iniciales suele no presentar síntomas, los estudios de control resultan fundamentales.

Entre los métodos recomendados se encuentran el test de sangre oculta en materia fecal y la colonoscopía, que suelen indicarse a partir de los 50 años, o antes si existen antecedentes familiares.

El cáncer de cólon: un desafío sanitario que seguirá creciendo

Las proyecciones del Observatorio Global de Cáncer indican que para 2045 los casos de cáncer de colon podrían superar los 20.100 diagnósticos anuales en Argentina, lo que refuerza la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y diagnóstico.

Cancer de colon estimaciones organizacion mundial de la salud

Frente a este escenario, especialistas coinciden en que mejorar el acceso a los estudios de detección, garantizar diagnósticos oportunos y continuar impulsando la innovación terapéutica serán claves para reducir el impacto de esta enfermedad en el país.