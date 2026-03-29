Calor inusual en gran parte del país: un bloqueo atmosférico elevará las temperaturas hasta 40°C

El SMN alertó por un fenómeno que hará que vuelva el calor durante varios días, con picos extremos en el norte y marcas superiores a lo normal en Buenos Aires.

Según el organismo, la situación responde al avance de un frente cálido desde el norte, que provocará un aumento sostenido de las temperaturas durante varios días consecutivos. Donde las provincias más afectadas serán Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste bonaerense.

Temperaturas extremas y sensación térmica elevada Durante este período, se esperan condiciones propias del verano, con máximas entre 32°C y 38°C, mínimas entre 22°C y 27°C y una alta sensación térmica en gran parte de la región. El informe indica que estas condiciones persistirán al menos hasta el próximo miércoles, con escasas variaciones térmicas.

Informe SMN calor Abril Las regiones más afectadas en este regreso del calor. SMN En tanto, los valores más elevados se registrarán en el norte del país. En provincias como Formosa y Chaco, las temperaturas podrían acercarse a los 40°C y extenderse hasta el viernes 3 de abril inclusive.

Buenos Aires también tendrá temperaturas por encima de lo normal En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el pronóstico también muestra un comportamiento atípico para el otoño. Se prevén máximas de entre 29°C y 30°C durante toda la semana, lo que representa una anomalía térmica de entre 4 y 5 grados por encima de los valores habituales para esta época. Esto implica jornadas cálidas persistentes, sin cambios bruscos, producto de la estabilidad del sistema atmosférico.