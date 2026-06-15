Banco Nación activa una nueva semana de promociones con reintegros en supermercados, nafta y más

En una semana donde organizar cada compra puede hacer diferencia, Banco Nación vuelve a poner en juego su esquema de beneficios junto a MODO. Supermercados, combustible, indumentaria, librerías, viajes y tecnología aparecen entre los rubros alcanzados por promociones que combinan reintegros, descuentos directos y financiación en cuotas sin interés.

La propuesta forma parte de Semana Nación, el programa con el que la entidad busca sostener beneficios durante distintos días del mes y en comercios adheridos de todo el país. Para acceder, en la mayoría de los casos es necesario operar desde BNA+ MODO, escanear el QR correspondiente y seleccionar una tarjeta habilitada del banco.

El foco principal vuelve a estar en las compras de alimentos y productos de consumo cotidiano . Los lunes, ChangoMás ofrece un descuento del 20%, con un tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $75.000. A ese beneficio se suma una bonificación extra del 10%, con límite mensual de $20.000 y el mismo piso de consumo.

También los lunes y jueves aparece Supermercado El Nene, con un 25% de descuento y reintegro máximo de $12.000 por usuario al mes. Los miércoles, en tanto, se mantienen como una de las jornadas más fuertes: varias cadenas adheridas permiten acceder a reintegros del 30% pagando con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación a través de MODO o BNA+. En ese esquema participan comercios como Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES Carnicerías y Cabrales, con un tope semanal de $12.000 por cliente.

En ChangoMás, además, los miércoles de junio tienen una promoción especial del 35%, con devolución máxima de $15.000 por usuario y por semana. El jueves se suma Mayorista Nini, con 20% de descuento y tope de $20.000, sin compra mínima. Y hacia el fin de semana continúan las oportunidades en Día, Disco y Vea, donde los beneficios dependen del monto de compra y del límite mensual disponible.

Combustible, jubilados y compras del día a día

La agenda de promociones no termina en el supermercado. Los viernes, quienes carguen combustible en YPF, Axion, Shell, Dapsa o Gulf pueden acceder a un reintegro del 20%, con tope mensual de $10.000. En Shell, además, se agrega un 5% adicional con un máximo de $3.000 por mes, también los viernes.

Para jubilados que cobran sus haberes en Banco Nación, el esquema contempla un reintegro adicional del 5% en cadenas como Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto. El beneficio se aplica de lunes a viernes, con devolución de hasta $5.000 por semana y un límite mensual de $20.000, siempre que el pago se realice mediante BNA+ MODO.

Cuotas, viajes y promociones especiales por el Día del Padre

La financiación también ocupa un lugar central dentro del programa. En Tienda BNA+ hay hasta 12 cuotas sin interés para tarjetas Internacional y Gold, 18 cuotas para Black, Signature y Platinum, 15 cuotas en productos de eficiencia energética, 24 cuotas en motos 0 km y hasta 48 cuotas mediante Préstamo Nación.

En turismo, siguen las alternativas para vuelos nacionales y compras vinculadas a viajes, mientras que las promociones por el Día del Padre suman un atractivo adicional para esta semana. Del 16 al 21 de junio, Banco Nación ofrece descuentos de hasta el 35% y hasta 9 cuotas sin interés en shoppings y comercios adheridos. En indumentaria, perfumerías y librerías, los beneficios incluyen reintegros con topes por compra y financiación, según el rubro y la tarjeta utilizada.

Como ocurre con este tipo de campañas, el porcentaje de descuento no es el único dato importante. El verdadero ahorro depende del día de compra, el comercio adherido, el medio de pago seleccionado y el tope disponible para cada promoción. Por eso, antes de pasar por caja, conviene revisar las condiciones vigentes en BNA+ MODO y planificar los consumos para aprovechar mejor cada beneficio.