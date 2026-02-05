Aumentos de la VTV en 2026: los nuevos valores y qué deben hacer los conductores

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ), el control obligatorio para garantizar que los vehículos que circulan en la vía pública se encuentran en condiciones seguras, registró aumentos en sus valores para este año en la provincia de Buenos Aires , lo que impacta directamente en el bolsillo de los conductores.

Según la resolución publicada recientemente en el Boletín Oficial bonaerense , la tarifa básica de la VTV para vehículos particulares de hasta 2.500 kilos pasó a costar $97.057,65 con IVA incluido, lo que representa un incremento de alrededor del 7 % respecto al monto vigente desde julio de 2025.

Este valor sirve como base para calcular los demás montos según el tipo de vehículo y su peso. Además, en el esquema de tarifas actualizado se contemplan los siguientes costos orientativos (según cuadros que circulan en distintas publicaciones):

Estos ajustes forman parte de una actualización periódica que tiene en cuenta acuerdos salariales del sector y parámetros definidos por la normativa vigente.

La VTV es un requisito obligatorio para poder circular legalmente, y su falta puede tener consecuencias económicas y legales. Circular sin la verificación vigente puede implicar desde multas económicas —que pueden ser elevadas— hasta la retención del vehículo, así como problemas con el seguro en caso de siniestros.

Por eso, las autoridades recomiendan a los titulares de vehículos planificar con antelación la realización de este trámite, especialmente en meses previos a los vencimientos de las obleas o antes de períodos de alta demanda, como las vacaciones de verano.

Este aumento se suma a otros registrados en años recientes, y en la provincia de Buenos Aires los ajustes acumulados en la tarifa de la VTV en el último año representan un incremento significativo en términos reales, superando la inflación en algunos casos.

Para evitar rechazos en la inspección técnica, es recomendable asegurarse de que todos los elementos obligatorios del vehículo estén en buen estado: frenos, luces, neumáticos, suspensión y otros componentes críticos. Esto no solo facilita pasar la verificación, sino que también contribuye a la seguridad vial general.