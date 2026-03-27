Asignación por Adopción: quiénes pueden cobrarla en Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) continúa con el pago de la asignación por adopción , un beneficio económico clave destinado a acompañar a las familias que incorporan un hijo mediante sentencia judicial. De cara a abril de 2026, se mantienen vigentes los requisitos y condiciones para acceder a esta prestación de pago único.

La asignación por adopción forma parte de las denominadas Asignaciones de Pago Único (APU), es decir, beneficios que se abonan una sola vez ante situaciones específicas, como nacimiento, matrimonio o adopción. Su objetivo es cubrir los gastos iniciales que implica la llegada de un nuevo integrante al hogar.

Este beneficio está dirigido a distintos grupos de beneficiarios, siempre que cumplan con los topes de ingresos establecidos . Entre ellos se encuentran trabajadores en relación de dependencia, personas que cobran una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), trabajadores rurales o de temporada, titulares de la Prestación por Desempleo y beneficiarios de asignaciones como la AUH o la Asignación por Embarazo.

En todos los casos, es requisito haber percibido alguna de estas prestaciones en el mes en que se dictó la sentencia de adopción, además de no superar los límites de ingresos fijados por el organismo.

Para solicitar la asignación, Anses establece que el trámite debe realizarse dentro de un plazo determinado: desde los dos meses y hasta los dos años posteriores a la sentencia de adopción.

Además, se debe presentar la documentación correspondiente, que incluye DNI de los padres y del niño, junto con la sentencia judicial que acredita la adopción.

Los montos de la Asignación por Adopción de Anses

El monto de la asignación por adopción se actualiza periódicamente según la inflación. En marzo de 2026, el valor se ubicó en torno a los $462.000 para los primeros rangos de ingresos, aunque puede variar dependiendo de la actualización mensual.

Se trata de una suma significativamente mayor a la asignación por nacimiento, debido a los costos legales y administrativos que implica el proceso de adopción.

El trámite puede realizarse de manera online a través de la plataforma de Anses o de forma presencial con turno previo. Una vez aprobado, el pago se deposita directamente en la cuenta del beneficiario.