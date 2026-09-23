Así es el novedoso concurso con el que Mendoza busca hacerle frente al bullying

El bullying es uno de los grandes males que afecta a estudiantes de todo el mundo. Según datos de la Unesco, uno de cada tres sufre situaciones de acoso. En Mendoza la situación no es distinta: a nivel general, la provincia registra cifras cercanas al 34%, y en el caso puntual de los sextos grados el número ronda el 60%. En ese marco, y en paralelo a otro tipo de iniciativas que se han impulsado desde distintos sectores gubernamentales, la Dirección General de Escuelas ( DGE ) puso en marcha un novedoso concurso para trabajar en la prevención de este mal.

Se trata de “Mendoza no bullinea”, una iniciativa destinada a estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de escuelas secundarias orientadas y técnicas. La propuesta busca trabajar la prevención del bullying y el ciberbullying a través de contenidos y producciones creadas por los propios alumnos.

La iniciativa comenzó este 22 de septiembre, en el marco de las actividades por el Día del Estudiante, y se desarrollará mediante la plataforma educativa FlexFlix. Allí los participantes accederán a un módulo específico para incorporar contenidos vinculados con la prevención de estas problemáticas.

El bullying es una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

El trabajo tendrá primero una instancia individual. Cada estudiante deberá completar las actividades desde su propio dispositivo. Luego se conformarán equipos para elaborar de manera colaborativa mensajes de concientización dirigidos a otros estudiantes.

La directora de Acompañamiento Escolar, Carina Gannam, explicó que el concurso combina la prevención con el trabajo grupal y contempla una premiación.

“El concurso se realiza a través de la plataforma FlexFlix, donde se generó un módulo especial. Es importante destacar que constituye una instancia de prevención y, al mismo tiempo, promueve el trabajo en equipo. Se otorgará un premio a una escuela por departamento”, señaló Gannam.

Cuándo se conocerán los ganadores

El concurso tendrá distintas etapas durante octubre. Hasta el 12 de octubre se desarrollará el curso en FlexFlix y la producción grupal. En ese período también se conformará el jurado escolar y se seleccionará la producción ganadora.

El 13 de octubre será el último día para enviar los trabajos a la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE).

Luego, entre el 14 y el 23 de octubre, el comité provincial de la DAE evaluará y seleccionará las producciones.

Finalmente, el 26 de octubre se comunicarán los trabajos ganadores de “Mendoza no bullinea”.

Qué es FlexFlix

FlexFlix es una plataforma de contenido educativo que busca que los chicos adquieran nuevos conocimientos, mientras se adentran en el mundo de la inteligencia artificial. Fue fundada por Pablo Aristizábal, un destacado referente en el ámbito de la educación y la tecnología. Ya había ideado Aula365 y Los Creadores, pero ahora desembarca con esta nueva herramienta.

En Mendoza hay una Ley que sanciona a los padres de los alumnos que hacen bullying

Desde finales de 2025 en Mendoza rige la Ley N°9682, la cual incorporó nuevas contravenciones al Código provincial, las cuales tienen el objetivo de prevenir y abordar situaciones de acoso escolar. Así, la norma establece sanciones para padres, madres o responsables legales que, tras ser notificados, no adopten medidas para evitar la reiteración de conductas de bullying.

La ley incorpora los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater al Código de Contravenciones, dentro del apartado referido a faltas contra la moralidad, las buenas costumbres, la solidaridad y la educación.

De acuerdo a la norma, los responsables legales de un estudiante que acose a otro compañero podrán ser sancionados con multas que van de 1.500 a 3.000 Unidades Fiscales, o con la realización de tareas educativas o comunitarias de hasta 30 días, de acuerdo con la gravedad del caso. Los fondos recaudados serán destinados a un fondo provincial para la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar y al fortalecimiento de bibliotecas populares.

La norma también establece el procedimiento a seguir: la autoridad escolar será la primera instancia de intervención y deberá aplicar el protocolo vigente en casos de bullying. Si esa etapa fracasa por inasistencia, falta de cooperación o incumplimiento de compromisos por parte de los adultos responsables, las actuaciones serán remitidas al Juzgado Contravencional correspondiente.

Además, la ley contempla situaciones de eximición de responsabilidad, como casos en los que los progenitores estén privados de la responsabilidad parental, tengan el cuidado personal unilateral en el otro progenitor o cuenten con medidas judiciales que les impidan intervenir en la crianza.