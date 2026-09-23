Buscan crear un "mapa cultural" de toda la provincia

El mapa alcanza a los espacios en donde se desarrollan actividades culturales en Mendoza. El objetivo es tener un registro actualizado del sector.

La Dirección de Industrias Creativas, junto a la Dirección de Informática y Comunicaciones, lanzó una iniciativa para crear un mapa de espacios culturales de Mendoza, buscando georreferenciar los puntos en donde se desarrollan actividades vinculadas a la cultura en toda la provincia.

La idea apunta a construir un registro georreferenciado y actualizado del sector, en donde puedan ubicarse con facilidad los diferentes puntos culturales en los 18 departamentos de Mendoza y utilizar dicha información para la creación de programas y políticas públicas, además de identificar las zonas con menor presencia de espacios culturales.

Durante la primera etapa, la cual ya se encuentra en marcha, se hará un relevamiento sobre los centros culturales, casas de la cultura, bibliotecas, librerías y otros espacios vinculados a la literatura, las artes escénicas y audiovisuales (como cines y teatros).

Cines y teatros también ingresan en el registro del "mapa cultural" Cultura Mendoza. Cómo inscribirse en el “mapa cultural” La convocatoria está dirigida a espacios culturales de gestión pública, privada o comunitaria que desarrollen alguna de estas actividades. Los interesados podrán completar el formulario de relevamiento hasta el 20 de octubre.

Los responsables de los espacios deberán completar el formulario de inscripción y allí encontrarán un instructivo con las indicaciones necesarias para cargar correctamente los datos.