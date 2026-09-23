Con descuentos de hasta el 50%, vuelven las "Grandes Rebajas" a la Ciudad de Mendoza

En medio de la crisis de consumo que golpea a los distintos comercios, una iniciativa en la Ciudad de Mendoza busca potenciar la actividad comercial en el centro mendocino. Se trata de una nueva edición de "Grandes Rebajas del Centro", evento en los que habrá grandes descuentos entre este jueves 24 hasta el miércoles 30 de septiembre .

La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de la Ciudad en conjunto con la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys). Según detallaron desde el municipio, durante los siete días en los que durará la propuesta, vecinos y visitantes podrán acceder a descuentos de entre el 20% y el 50% en productos seleccionados de los comercios adheridos.

Desde la Municipalidad de Ciudad explicaron que "la propuesta apunta a acompañar al sector comercial en la rotación de productos, la generación de liquidez y el movimiento de stock, al mismo tiempo que ofrece a los consumidores alternativas de compra con precios promocionales".

Así, la acción se suma a las que impulsan de manera conjunta la Ciudad y Cecitys para fortalecer la actividad comercial, promover la circulación de consumidores y contribuir a la dinamización del centro mendocino.

La complicada situación del consumo en Mendoza

La medida se produce en medio de un escenario complejo para el consumo en la Argentina. Según las cifras difundidas por la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron varios meses de caídas. En referencia al relevamiento difundido a mediados de agosto, Salvador Femenía, vocero de CAME, explicó que de los seis rubros medidos, "el tercero en caídas es alimento y bebida, muy cerquita del pico, porque lo que más cayó fue textil y indumentaria, que cayó al 5,6%, luego bazar y muebles 5,5% y alimentos 5,4%".

Algunos meses atrás, Adrián Alín, titular de la Cecitys, explicaba en la antesala del Día del Padre que las ventas no aumentaban en el comercio minorista. "No hay mucha expectativa ni mucha alegría en el sector", decía en ese entonces, en pleno Mundial de fútbol. "Ha habido muchos cierres de locales y muchas promesas de cierre, y la situación no cambia. No me gusta decirlo, pero tengo que contar las realidades que escucho", sostuvo. Pese a ese escenario, Alín explicaba que la Ciudad mantenía su atractivo comercial.