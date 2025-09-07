Así cierra la semana en Mendoza: el pronóstico para este domingo
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que la jornada comenzará nublada, pero desde el mediodía mejorarán las condiciones y la máxima trepará a 18°, con vientos leves del este.
Este domingo 7 de septiembre en Mendoza comenzará con un cielo mayormente nublado en las primeras horas, pero a partir del mediodía se espera que el sol gane protagonismo y mejore el panorama. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 6° y la máxima alcanzará los 18°, con vientos leves a moderados del sector este.
Será una jornada agradable en el llano, con condiciones más estables que en días previos y un repunte de la temperatura hacia la tarde. En la cordillera, en tanto, se mantendrá la nubosidad variable, con posibilidad de nevadas aisladas.
Así será el inicio de la próxima semana en Mendoza
El lunes 8 de septiembre se prevé tiempo bueno, con mínima de 7° y máxima de 21°. El cielo se presentará algo nublado y los vientos soplarán leves a moderados del noreste, mientras que en la cordillera se mantendrán condiciones de estabilidad.
Para el martes 9 se espera otra jornada templada, con mínima de 7° y máxima de 22°, cielo mayormente soleado y buen tiempo en la provincia. El miércoles la máxima llegará a 23° y luego se espera un leve descenso en la temperatura para el jueves y viernes con 16° y 15° de máxima.