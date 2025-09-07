Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Así cierra la semana en Mendoza: el pronóstico para este domingo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que la jornada comenzará nublada, pero desde el mediodía mejorarán las condiciones y la máxima trepará a 18°, con vientos leves del este.

MDZ Sociedad

Domingo con mínima de 6° y máxima de 18° en Mendoza: nubes al inicio del día y sol en la tarde. &nbsp;

Domingo con mínima de 6° y máxima de 18° en Mendoza: nubes al inicio del día y sol en la tarde.

 

Santiago Tagua/MDZ

Este domingo 7 de septiembre en Mendoza comenzará con un cielo mayormente nublado en las primeras horas, pero a partir del mediodía se espera que el sol gane protagonismo y mejore el panorama. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 6° y la máxima alcanzará los 18°, con vientos leves a moderados del sector este.

Será una jornada agradable en el llano, con condiciones más estables que en días previos y un repunte de la temperatura hacia la tarde. En la cordillera, en tanto, se mantendrá la nubosidad variable, con posibilidad de nevadas aisladas.

Te Podría Interesar

image
Este es el pronóstico para los primeros 5 días de la semana.

Este es el pronóstico para los primeros 5 días de la semana.

Así será el inicio de la próxima semana en Mendoza

El lunes 8 de septiembre se prevé tiempo bueno, con mínima de 7° y máxima de 21°. El cielo se presentará algo nublado y los vientos soplarán leves a moderados del noreste, mientras que en la cordillera se mantendrán condiciones de estabilidad.

Para el martes 9 se espera otra jornada templada, con mínima de 7° y máxima de 22°, cielo mayormente soleado y buen tiempo en la provincia. El miércoles la máxima llegará a 23° y luego se espera un leve descenso en la temperatura para el jueves y viernes con 16° y 15° de máxima.

Archivado en

Notas Relacionadas