Así cierra la semana en Mendoza: el pronóstico para este domingo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que la jornada comenzará nublada, pero desde el mediodía mejorarán las condiciones y la máxima trepará a 18°, con vientos leves del este.

Domingo con mínima de 6° y máxima de 18° en Mendoza: nubes al inicio del día y sol en la tarde.

Este domingo 7 de septiembre en Mendoza comenzará con un cielo mayormente nublado en las primeras horas, pero a partir del mediodía se espera que el sol gane protagonismo y mejore el panorama. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 6° y la máxima alcanzará los 18°, con vientos leves a moderados del sector este.

Será una jornada agradable en el llano, con condiciones más estables que en días previos y un repunte de la temperatura hacia la tarde. En la cordillera, en tanto, se mantendrá la nubosidad variable, con posibilidad de nevadas aisladas.

image Este es el pronóstico para los primeros 5 días de la semana. Servicio Meteorológico Nacional

Así será el inicio de la próxima semana en Mendoza El lunes 8 de septiembre se prevé tiempo bueno, con mínima de 7° y máxima de 21°. El cielo se presentará algo nublado y los vientos soplarán leves a moderados del noreste, mientras que en la cordillera se mantendrán condiciones de estabilidad.