BlowMax, tu Mayorista: apuesta por Mendoza siempre

BlowMax, el comercio mayorista, reafirma su compromiso de estar más cerca que nunca y sigue creciendo y apostando en Mendoza.

En un contexto económico donde cada decisión de gasto cuenta y las familias se ven obligadas a repensar sus prioridades, BlowMax reafirma su compromiso de estar más cerca que nunca. No solo nos mantenemos firmes, sino que seguimos creciendo y apostando fuerte por la provincia, con la convicción de que la calidad y el ahorro pueden ir de la mano.

4 Nuestra prioridad absoluta es cuidar el bolsillo de nuestros clientes. Por eso, trabajamos constantemente en mejorar nuestros precios y en ampliar nuestra oferta. Hemos incorporado nuevas categorías, como bazar y decoración, para que encuentres todo lo que necesitas en un solo lugar, con la variedad que tu hogar o comercio merecen.

Entendemos que el tiempo es tan valioso como el dinero. Por eso, nuestras superficies medianas están diseñadas para ofrecer una experiencia de compra ágil, fácil y eficiente. Queremos que tanto las familias como los comerciantes puedan abastecerse sin complicaciones, optimizando su presupuesto y su día a día.

2 Precios reales todos los días A diferencia de las promociones momentáneas que obligan al consumidor a esperar un día específico para comprar, en BlowMax la premisa es clara: precios reales, de la góndola al hogar. Al trabajar de forma directa con proveedores, la cadena logra mantener valores competitivos de manera permanente.

"Entendemos lo que pasa en cada casa. Por eso, buscamos que el cliente encuentre lo que necesita, ya sea por unidad para el diario o por volumen para el negocio de barrio, siempre con la tranquilidad de que está cuidando su economía" explican desde la firma.