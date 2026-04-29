Aparatoso triple accidente en el Acceso Este genera caos vehicular

Cerca de las 17 tres vehículos protagonizaron un aparatoso accidente en el Acceso Este a la altura del puente Pécora.

n triple accidente genera caos vehicular en el Acceso Este. Según testigos, el siniestro vial ocurrió cerca de las 17 en el carril oeste-este. La primera información indica que estuvieron involucrados una camioneta, un auto y una moto. Además, en las imágenes que enviaron los lectores de MDZ hay varias personas heridas.

accidente mato La moto quedó tirada en el Acceso Este. Gentileza El accidente en el Acceso Este Un accidente de múltiples vehículos sacudió la tarde del miércoles en el Acceso Este y generó colapso vehicular. El siniestro ocurrió alrededor de las 17 en el carril con sentido oeste-este y dejó varias personas lesionadas.

Según relataron testigos presenciales, en el choque quedaron involucrados tres vehículos: una camioneta, un auto y una motocicleta. Las imágenes captadas por lectores de MDZ en el lugar muestran a varias personas heridas atendidas sobre la calzada, aunque por el momento se desconoce la gravedad de las lesiones y la cantidad exacta de afectados.

accidente 1 Varias personas quedaron tendidas sobre el Acceso Este. MDZ

El accidente se produjo en uno de los corredores de mayor tránsito de la provincia . La congestión se extendió rápidamente sobre el Acceso Este, obligando a los conductores a buscar rutas alternativas para evitar el embotellamiento. Las autoridades se hicieron presentes en el lugar para atender a los heridos y regularizar el tránsito. Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas que desencadenaron el choque en cadena.