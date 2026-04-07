Anses actualizó las asignaciones familiares: los montos que se cobran en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) oficializó un nuevo aumento en las asignaciones familiares que rige desde abril de 2026. La actualización es del 2,9% y alcanza tanto a los montos de las prestaciones como a los topes de ingresos del grupo familiar, en línea con la fórmula de movilidad basada en la inflación.

La medida fue establecida mediante la Resolución 79/2026 y se aplica a todos los pagos que se realicen a partir de este mes, impactando en trabajadores registrados, beneficiarios de prestaciones sociales y otros grupos alcanzados por la Ley 24.714.

Los valores de la asignación familiar por hijo varían de acuerdo con el nivel de ingresos del grupo familiar (IGF). Para la zona general, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

En el caso de hijos con discapacidad, los valores son significativamente más altos:

El incremento también impacta en otras asignaciones del sistema:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666

AUH por discapacidad: $445.003

Asignación por embarazo: $136.666

Asignación prenatal (primer rango): desde $68.341

Además, las asignaciones de pago único —como nacimiento, adopción o matrimonio— mantienen actualizaciones diferenciadas, con valores que también se ajustan periódicamente.

Además, queda el aumento de noviembre y diciembre. Foto: Anses Anses y las asignaciones familiares. Anses

El ajuste del 2,9% responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el marco del nuevo esquema de movilidad mensual. Este mecanismo busca mantener el poder adquisitivo de las prestaciones frente a la inflación.

Desde Anses aclararon que los montos pueden variar según la zona geográfica, la situación laboral del beneficiario y la composición del grupo familiar. Además, cuando el cálculo arroja decimales, se redondea al número entero superior.

Las asignaciones familiares forman parte del sistema de seguridad social argentino y alcanzan a millones de personas, incluyendo trabajadores formales, monotributistas y sectores vulnerables. Estas prestaciones constituyen una herramienta central para complementar ingresos y sostener el consumo de los hogares.