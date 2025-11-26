Alma Cabral Arrieta, así piensa la mejor sommelier de Argentina rumbo al Mundial

Alma Cabral Arrieta fue elegida Mejor Sommelier de Argentina 2025, condición habilitante para que ella sea la representante del país en el próximo Concurso Mundial de Sommeliers, reconocimento para quien trabajó en restaurantes como Sucre, Aldo’s, Casa Coupage, Restó, La Bourgogne y Tegui.

Alma en su experiencia profusa pese a su edad fue pasante en Le Suquet – Maison Bras (Francia), mientras que hoy es ejecutiva de cuentas en las distribuidoras Áurea y Punto, docente en CAVE. Y haciendo honor a sus dotes como sommelier ella también brinda también degustaciones y asesorías especializadas.

Apenas comenzamos esta charla el acento de Alma Cabral Arrieta reveló la historia de una muy inquieta y curiosa mujer nacida en el Paraguay, en Ciudad Este en la triple frontera con Brasil y Argentina. Y aquí cuenta, a propósito, cómo fue llegar a ser elegida la mejor sommelier del año y su camino al mundial de la especialidad en busca del número 1 del planeta.

En la competición reciente fueron tres finalistas: Alma Cabral Arrieta, la ganadora, Patricio Zárate, en segundo lugar y James Still, tercero. El trió encarnó todo un espectáculo de profesionalismo y sensibilidad. A sus conocimientos como sommeliers le combinaron el carisma y la gracia de la hospitalidad.

La sommelier competirá en el Mundial a realizarse en Portugal, en octubre de 2026.

La competencia incluyó al vino típico producido en Japón con Masterclass de Sake , como novedad absoluta. Fue un éxito. Y Alma Cabral de Arrieta desliza aquí su pasión por esta bebida venida del Japón.

En la final, Alma sacó a relucir su conocimiento con la emoción, técnica con intuición, en definitiva, rigor y vocación. Demostró que detrás de cada copa hay algo más que precisión y estudio: empatía, curiosidad y pasión por la cultura del vino.

Mirá la entrevista completa acá

Entrevista A Alma Cabral Arrieta

Alma Cabral Arrieta

La nueva referente de la sommellerie nacional será quien represente a la Argentina en el Concurso Mundial de Sommeliers 2026. Llevará el estandarte y la voz de una generación que consolida el crecimiento y la proyección internacional de la sommellerie argentina.

“Después de tanto sacrificio, todos llegamos a algún lugar… porque el esfuerzo siempre tiene su recompensa”, destaca, con esperanza. Nada fue fácil para esta profesional de 37 años.

Su reciente éxito impactó en el ambiente gastronómico y vinícola del Paraguay. Destacaron sus habilidades y remarcaron que con ciudadanía argentina en trámite, Alma está orgullosa de sus raíces y buscará consolidarse entre las mejores sommeliers de América Latina.

Sommelier

La Asociación Argentina de Sommeliers es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 2001, miembro de la Association de la Sommellerie Internationale (ASI) desde 2002.

Promueve la cultura del vino y otras bebidas, impulsa la formación profesional y representa a los sommeliers argentinos en el mundo.

Actualmente cuenta con más de 190 socios activos y la colaboración de más de 90 bodegas de todo el país, además de entidades como COVIAR, CFI, Fondo Vitivinícola Mendoza y Wines of Argentina.