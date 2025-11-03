Alertas por tormentas, viento Zonda y ráfagas intensas: qué provincias están afectadas este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas, viento Zonda y ráfagas de hasta 90 km/h.

Este lunes 3 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene múltiples alertas en diferentes regiones del país por tormentas, viento Zonda y fuertes ráfagas. Las condiciones meteorológicas adversas alcanzan a varias provincias de Argentina.

La primera alerta rige por tormentas y abarca a Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Según el SMN, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas de hasta 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo".

Se prevén acumulados de entre 15 y 45 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual. Las tormentas llegarían a partir de las 20 horas.

mapa_alertas (29) El SMN emitió alertas por tormentas, viento Zonda y ráfagas intensas en distintas provincias. En paralelo, rige una alerta por viento Zonda que afecta a Mendoza y San Juan, especialmente durante la siesta. “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, indicó el organismo.