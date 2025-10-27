Presenta:

Pronóstico: alertas por vientos y lluvias este lunes en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por vientos intensos en el centro-oeste del país y por lluvias persistentes en el norte.

Las ráfagas del sector sur podrían superar los 70 km/h en algunas zonas del centro del país. &nbsp;

Milagros Lostes - MDZ

Este lunes 27 de octubre comienza con condiciones inestables en distintos sectores del país, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes dos alertas amarillas por vientos y lluvias. Según el pronóstico, hay siete provincias en alerta.

Por un lado, se esperan fuertes ráfagas del sur en Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa y La Rioja. Según el SMN: "El área será afectada por vientos del sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. En las zonas serranas de Córdoba y San Luis los vientos prevalecerán del sudeste o este, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

Además, en el noroeste del país continúa la alerta por lluvias persistentes en Tucumán y Catamarca, donde se prevén acumulados significativos especialmente en áreas serranas: "El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual", indicó el organismo nacional.

En el resto del territorio argentino, el tiempo se mantendrá mayormente estable, con nubosidad variable y temperaturas acordes a esta etapa de la primavera.

mapa_alertas (19)
Según el pronóstico, las lluvias más intensas se concentrarán en áreas serranas de Catamarca y Tucumán.

Las máximas y mínimas para cada provincia, según el pronóstico

  • Buenos Aires: 8° / 14°.
  • CABA (Ciudad de Buenos Aires): 8° / 14°.
  • Catamarca: 12° / 25°.
  • Chaco: 17° / 28°.
  • Chubut: 6° / 13°.
  • Córdoba: 10° / 19°.
  • Corrientes: 17° / 28°.
  • Entre Ríos: 18° / 28°.
  • Formosa: 18° / 28°.
  • Jujuy: 10° / 26°.
  • La Pampa: 6° / 15°.
  • La Rioja: 13° / 27°.
  • Mendoza: 7° / 15°.
  • Misiones: 17° / 28°.
  • Neuquén: 5° / 14°.
  • Río Negro: 7° / 13°.
  • Salta: 11° / 26°.
  • San Juan: 7° / 15°.
  • San Luis: 6° / 11°.
  • Santa Cruz: 1° / 14°.
  • Santa Fe: 13° / 18°.
  • Santiago del Estero: 15° / 27°.
  • Tierra del Fuego: 1° / 10°.
  • Tucumán: 14° / 25°.

