Pronóstico: alertas por vientos y lluvias este lunes en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por vientos intensos en el centro-oeste del país y por lluvias persistentes en el norte.

Las ráfagas del sector sur podrían superar los 70 km/h en algunas zonas del centro del país.

Este lunes 27 de octubre comienza con condiciones inestables en distintos sectores del país, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes dos alertas amarillas por vientos y lluvias. Según el pronóstico, hay siete provincias en alerta.

Por un lado, se esperan fuertes ráfagas del sur en Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa y La Rioja. Según el SMN: "El área será afectada por vientos del sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. En las zonas serranas de Córdoba y San Luis los vientos prevalecerán del sudeste o este, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

Embed - Recomendaciones Ante Vientos Fuertes Además, en el noroeste del país continúa la alerta por lluvias persistentes en Tucumán y Catamarca, donde se prevén acumulados significativos especialmente en áreas serranas: "El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual", indicó el organismo nacional.

En el resto del territorio argentino, el tiempo se mantendrá mayormente estable, con nubosidad variable y temperaturas acordes a esta etapa de la primavera.