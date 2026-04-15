Alerta amarilla en Buenos Aires: hasta cuándo sigue la lluvia y qué dice el pronóstico

El SMN emitió alertas por lluvias intensas en varias provincias y la Ciudad, con acumulados que podrían superar los 100 mm en algunas zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este miércoles 15 de abril por lluvias fuertes en distintas zonas de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

Según el organismo, el área será afectada durante toda la jornada por precipitaciones persistentes, de intensidad moderada a fuerte.

En las zonas bajo alerta amarilla se estiman acumulados de entre 30 y 70 mm, mientras que en los sectores con alerta naranja (principalmente el sudeste de Santa Fe y gran parte de Entre Ríos) podrían registrarse valores de entre 70 y 100 mm.

Servicio Metereológico Nacional lluvias 15-04 El Servicio Meteorológico Nacional estableció la alerta amarilla para cuatro provincias por lluvias fuertes. SMN

¿Cómo estará el tiempo hoy en CABA? Tras una mañana marcada por lluvias intensas en la Ciudad, el mal tiempo se mantendrá durante la tarde, aunque con menor intensidad. Sin embargo, hacia la noche se espera un nuevo empeoramiento, con precipitaciones fuertes y alta probabilidad de lluvias.