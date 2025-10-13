AGS 2025: Nintendo presentó la Switch 2 y la previa de Párense de Manos III

En el marco de una nueva edición de la Argentina Gaming Show ( AGS ) , MDZ estuvo presente en un evento que estuvo marcado por el nuevo lanzamiento de Nintendo , que llegó al país con el anuncio de la Switch 2. Allí participaron la vocera de la marca, Romina Whitlock, y varias figuras de Párense de Manos III , con la palabra de uno de los organizadores del evento, Luquitas Rodríguez.

La AGS 2025 contó con la posibilidad, en uno de sus múltiples stands, de probar la nueva Nintendo Switch 2 , que llegó al mercado este 10 de octubre. Los fanáticos pudieron disfrutar de distintos juegos de la marca en un lanzamiento que promete y que ya cuenta con la llegada de las consolas a varias tiendas: Mercado Libre Tienda Oficial, Fravega y Oncity.

Además, se realizó el gran anuncio y la primera presentación en vivo de las peleas de Párense de Manos III, donde los fans pudieron ver el cara a cara de los boxeadores junto a los miembros de Paren la Mano. Allí estuvo MDZ para hablar con uno de sus integrantes, Luquitas Rodríguez, quien habló sobre la previa, los proyectos del grupo y lo que espera de esta nueva y última edición del gran evento de boxeo que se realizará el 20 de diciembre en el estadio de Huracán.

La vocera de Nintendo y Directora de Mercadotecnia en Latinoamérica, Romina Whitlock, habló de este lanzamiento.

– Bueno, son altas porque hace tiempo que venimos trabajando esto y nos llegó el día. El 10 de octubre lanzamos oficialmente en Argentina, no tan solo en Mercado Libre, en la tienda oficial, sino también en Frávega y Oncity. Así que venimos con una consola, venimos con el paquete con juego, porque sin el juego no pueden entrar muchas de las consolas. La Nintendo Switch 2 viene con Mario Kart World y también va a llegar la Nintendo Switch OLED con Mario Wonder más la membresía de tres meses. Así que tenemos dos paquetes llegando a Argentina.

– ¿Y cómo es esta llegada con los juegos, que ahora decís que vienen todos con un paquete, con esta nueva modalidad que tiene el Mario Kart, de un mundo más abierto, yo como consumidor de la consola?

– Bueno, Mario Kart, que es un juego bastante conocido, ahora se abre, como dijiste. También podés correr contra nosotros en línea, que es muy divertido. Lo que hacemos, y tratamos de hacer cada vez que lanzamos un juego nuevo, es abrirlo y sumarle más. También usamos un poquito los nuevos modos. La nueva consola trae no solo los nuevos modos de jugar con los Joy-Cons, que ahora son imanes y funcionan como un mouse, sino que también trae cámara. Así que si estás jugando contra alguien que no está en la misma sala o cuarto, lo podés ver. Y también traemos el otro Mario Wonder, que como muchos de nuestros juegos, podés jugar de a cuatro o más personas. Con una consola podés jugar cuatro, y aún más en línea.

– ¿Cuáles son algunos de estos cambios de la Switch 1 a la Switch 2?

– Sí, hay cambios bastante técnicos. El más grande, yo diría, es la memoria: la de Nintendo Switch 2 es 16 veces más grande que la original. También, como dije, hay cambios de estilo y de formato. Los Joy-Cons abren nuevas formas de jugar títulos que ya existían, como Mario Party Jamboree, que ahora se puede jugar diferente y también usar la cámara. Hay muchas cosas técnicas que se notan y otras que no tanto.

– ¿Todas estas cosas técnicas son para darle una mejor jugabilidad al usuario?

– Bueno, por lo que estamos viendo, hay mucha gente que quiere probarla. Estamos tratando de abrir no solo el modo de jugar, sino también la cantidad de jugadores. Queremos conectar a amigos y familias, porque como ves, fuera de la caja ya se puede jugar de a dos con los Joy-Cons.

– ¿Cómo esperan que sea esta prueba en el día de lanzamiento con toda la gente?

– Queremos que venga la mayor cantidad posible. En la AGS estamos por tres días y queremos que los chicos jueguen y prueben los juegos, porque hace mucho que no estamos oficialmente dando esa oportunidad. También quiero avisar que vamos a tener un tour regional por seis países y 14 ciudades, donde vamos a estar en shoppings durante semanas para que la gente venga a jugar. Buenos Aires está incluido en ese tour, cerca de las fiestas, y en redes sociales vamos a anunciar fechas y horarios.

MDZ junto a Luquitas Rodríguez en la previa de Párense de Manos

Lucas Rodríguez Uno de los organizadores de Párense de Manos habló en la previa del cara a cara. Agustín Tubio/MDZ

– ¿Tenés muchas ganas de que empiece ya el evento? ¿Cómo te estás preparando vos, y el grupo en general?

– Viviendo el paso a paso. Ahora tenemos el Cara a Cara, que es un evento importante previo al principal, pero intentando disfrutar.

– ¿Estás medio nervioso? ¿Cómo está el resto del equipo?

– Ya llegaron los chicos, salvo Juanjo que sigue de viaje. Estamos contentos, disfrutando estos días. Es la primera vez que se ven las caras los que van a pelear, así que se siente esa tensión de ver si se llevan bien o mal, si se tiran un poco… No, no, gozando.

– ¿En qué momento se encuentra el grupo? Porque hablaban de que iba a ser el último evento, o tal vez lo planean como el último.

– Bien, estamos en un gran momento. El grupo está muy bien. Lo que estamos pensando es ver cuál es el siguiente paso que da el grupo, pero en sí estamos muy sólidos.

– ¿Qué proyectos más o menos están pensando cuando esto termine?

– Ahora estamos muy concentrados en que esto salga bien. Es un evento tan grande y tan difícil de hacer que realmente estamos pensando en eso. Después veremos, de reojo, cuál es el próximo paso. Pero la concentración está puesta en este evento.