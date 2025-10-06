Nintendo confirmó que la Switch 2 llegará oficialmente a Argentina el próximo 10 de octubre, en un paquete que incluirá la consola y el esperado juego Mario Kart World. El lanzamiento marca un nuevo hito para la compañía japonesa, que busca consolidar su presencia en el mercado latinoamericano.

Además del bundle inicial, Nintendo adelantó que la consola contará con una amplia oferta de títulos digitales disponibles desde el primer día en la Nintendo eShop Argentina , incluyendo algunas de las franquicias más queridas de la marca. Entre ellas destacan Donkey Kong Bananza y Super Mario Party - Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, entre otros.

La Nintendo Switch 2 desembarca oficialmente en Argentina el 10 de octubre con un bundle que incluye Mario Kart World.

La nueva Nintendo Switch 2 llega a Argentina el 10 de octubre: todo lo que se sabe

Según confirmó la compañía, el paquete Nintendo Switch 2 + Mario Kart World tendrá un precio sugerido de ARS $1.499.999 y podrá adquirirse a partir del 10 de octubre en Mercado Libre Tienda Oficial, Frávega y Oncity.

Este lanzamiento representa una apuesta fuerte de Nintendo en Argentina , un mercado que ha mostrado un crecimiento sostenido en la demanda de consolas híbridas. Además, la nueva generación apunta a ofrecer mejoras técnicas significativas y una interfaz más fluida que la versión anterior.

Nintendo Switch 2-Argentina - Interna 1 La Nintendo Switch 2 llega a Argentina con una biblioteca inicial repleta de clásicos y estrenos exclusivos. shutterstock

Juegos disponibles para la Switch 2

La Nintendo Switch 2 llega con una biblioteca inicial sólida, encabezada por el nuevo Mario Kart World y una lista de títulos disponibles en la Nintendo eShop Argentina. Entre ellos se encuentran:

Pero eso no es todo: la empresa también confirmó la llegada de tres títulos muy esperados en los próximos meses.

Todos estarán disponibles en formato digital en la Nintendo eShop Argentina. Además, varios juegos de la primera generación de Nintendo Switch serán compatibles con la Switch 2 mediante actualizaciones gratuitas.

La nueva Nintendo Switch 2 llega a Argentina el 10 de octubre: todo lo que se sabe La Nintendo Switch 2 desembarca oficialmente en Argentina el 10 de octubre con un bundle que incluye Donkey Kong Bananza.

¿Qué diferencia a la nueva Nintendo Switch 2?

Más allá del rediseño estético, Nintendo busca llevar la experiencia híbrida a otro nivel. Los primeros análisis destacan un rendimiento más estable, gráficos mejorados y una autonomía de batería superior. La pregunta que muchos se hacen es: ¿logrará la Switch 2 repetir el fenómeno mundial de su antecesora?

El sistema promete integrar nuevas funcionalidades online, una interfaz más intuitiva y compatibilidad con títulos clásicos remasterizados. En Argentina, estas mejoras podrían traducirse en una experiencia más fluida y atractiva para jugadores de todas las edades.

Nintendo Switch 2-Argentina - Interna 2 El nuevo modelo OLED de Nintendo también tendrá presencia en Argentina con un bundle especial en octubre. shutterstock

Más opciones en octubre

Como parte de la misma campaña de lanzamientos, Nintendo también anunció que llegará a Argentina un paquete adicional: Nintendo Switch Modelo OLED+ Super Mario Bros. Wonder+ una suscripción individual de 3 meses de Nintendo Switch Online, con un precio sugerido de ARS $999.999.

Con esta jugada, la compañía busca abarcar tanto a los fanáticos que buscan la nueva generación como a quienes prefieren una opción más accesible para ingresar al ecosistema Nintendo.