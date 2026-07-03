A pesar del frío, el centro de Mendoza fue una fiesta tras el triunfo de la Selección ante Cabo Verde

La pasión por la Albiceleste pudo más que las bajas temperaturas y reunió a una multitud en el corazón de la Ciudad de Mendoza.

La clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 volvió a desatar una celebración multitudinaria en Mendoza. Minutos después del agónico triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde, cientos de hinchas comenzaron a llegar al centro de la Ciudad para compartir una noche de festejos desafiando, incluso, a la intensa ola polar que afecta a la provincia desde hace varios días.

Con camisetas albicelestes, banderas, bombos y bengalas, familias, grupos de amigos y jóvenes se concentraron en las calles del microcentro para celebrar un nuevo paso del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Los tradicionales cánticos dedicados a la Selección volvieron a escucharse con fuerza mientras los autos hacían sonar sus bocinas en una postal que ya se volvió habitual cada vez que Argentina consigue un resultado importante.

Festejos en Mendoza tras el triunfo de la Selección ante Cabo Verde El frío no fue un impedimento para que los fanáticos salieran de sus casas. Abrigados de pies a cabeza, los mendocinos coparon distintos sectores del centro y transformaron la noche en una verdadera fiesta, impulsados por la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Una clasificación sufrida que terminó en desahogo El encuentro disputado en Miami estuvo lejos de ser sencillo para la Selección argentina. Después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, con goles de Lionel Messi para la Albiceleste y Duarte para Cabo Verde, el equipo nacional debió disputar el alargue para definir la serie.

En el tiempo suplementario aparecieron Lisandro Martínez y Cristian Romero para darle la ventaja a Argentina, mientras que Jovane Cabral volvió a descontar para el conjunto africano y le puso suspenso a los minutos finales. Finalmente, el 3-2 selló la clasificación a los octavos de final luego de un partido mucho más complejo de lo esperado.