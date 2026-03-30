A días del fin de semana largo, Chile puso en marcha su primer "black" del año: hasta cuándo dura

Esta semana será más corta para muchos argentinos y, como suele pasar en Mendoza cada vez que aparece una pausa extendida, la mirada vuelve a cruzar la cordillera. Del otro lado aparece Chile , uno de los destinos más elegidos por los mendocinos, y esta vez con un incentivo extra: el inicio del Black Sale 2026, que comenzó este lunes 30 de marzo.

El dato no es menor porque el evento comercial se mantendrá activo hasta el domingo 5 de abril, justo en los mismos días en que se concentrará el próximo fin de semana largo en Argentina.

Según el calendario oficial, el jueves 2 de abril es feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, mientras que el viernes 3 de abril corresponde a Viernes Santo, lo que termina armando un descanso extendido hasta el domingo. Debido a esto habrá cuatro días descanso apenas arranque abril.

El Black Sale está organizado por Wide Latam y desde su sitio oficial lo presentan como el "primer Black del año", una campaña de comercio electrónico pensada para el cierre del primer trimestre. En esa misma página, la organización señala que se trata de una oportunidad para encontrar promociones en una amplia variedad de productos y servicios una vez terminada la temporada de verano .

Para los mendocinos que ya piensan en una escapada a Chile, la fecha también resulta atractiva porque las ofertas seguirán vigentes durante toda la semana. El portal oficial indica que participan marcas validadas por la organización y que las rebajas pueden llegar hasta el 70%, con promociones que se pueden consultar directamente en blacksale.cl.

Las tiendas de los outlets ofrecen descuentos adicionales para quienes elijan esta opción de compra en Chile. Foto: Marcos García/MDZ El Black Sale de Chile coincide con la previa del fin de semana largo y vuelve a captar la atención de muchos mendocinos.

Entre las categorías habilitadas aparecen rubros muy buscados por quienes suelen mirar precios del otro lado de la cordillera: Tecnología y Gaming, Vestuario y Calzado, Marketplaces y Grandes Tiendas, Hogar y Decoración, además de Viajes y Turismo. También figuran ofertas en deportes, salud y belleza, música y audio, ferretería, alimentos y bebidas, entre otras.

Así, el cruce a Chile suma este año un condimento extra en la previa del feriado largo. Mientras muchos mendocinos empiezan a definir si aprovechan los cuatro días para salir de la ciudad, el Black Sale ya quedó instalado como una vidriera que estará abierta hasta el 5 de abril, justo cuando termine el descanso largo en Argentina.

Además, como ya ocurre desde hace algunos años, muchas compras pueden hacerse de manera online y retirarse después en el local en una fecha acordada. Eso les permite a los mendocinos revisar con tiempo qué conviene comprar, aprovechar las ofertas desde antes del viaje y pasar luego solo a buscar el producto, sin perder tiempo recorriendo negocios.

¿Cómo va a estar el tiempo?

Ahora bien, otro punto clave para quienes planean cruzar a Chile es el tiempo en alta montaña. En la zona del Sistema Cristo Redentor, este lunes se registra cielo despejado y para las próximas horas se esperan condiciones entre algo y parcialmente nublado, con buena visibilidad, mientras que el pronóstico extendido para Las Cuevas anticipa días mayormente soleados hasta el domingo 5 de abril.

En ese contexto, al menos desde lo meteorológico, no aparecen por ahora señales de complicaciones fuertes en el paso, un problema que suele preocupar seguido a los mendocinos que viajan al país vecino.