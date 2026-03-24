A 50 años del golpe de Estado: las postales que dejó la marcha multitudinaria en Plaza de Mayo

Las imágenes que quedaron luego de la marcha por el aniversario de los 50 años del último golpe de Estado en Argentina.

Este 24 de marzo se realizó una nueva marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en una jornada marcada por el recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar iniciada con el golpe de Estado de 1976.

En el marco de los 50 años del golpe de Estado, distintas agrupaciones políticas y sociales avanzaron desde varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Plaza de Mayo, donde se llevó a cabo el acto central a las 16:30.

Con el paso de las horas, el espacio frente a la Casa Rosada comenzó a colmarse de organizaciones, militantes y asistentes que participaron de la movilización.

La jornada volvió a reunir a distintos sectores políticos, sociales y organismos de derechos humanos en una de las principales concentraciones que cada año se realizan para conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar iniciada con el Golpe de Estado en Argentina de 1976.