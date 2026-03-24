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A 50 años del golpe de Estado: las postales que dejó la marcha multitudinaria en Plaza de Mayo

Las imágenes que quedaron luego de la marcha por el aniversario de los 50 años del último golpe de Estado en Argentina.

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Marcha del 24 de Marzo 4
Juan Mateo Aberastain / MDZ

Este 24 de marzo se realizó una nueva marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en una jornada marcada por el recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar iniciada con el golpe de Estado de 1976.

En el marco de los 50 años del golpe de Estado, distintas agrupaciones políticas y sociales avanzaron desde varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Plaza de Mayo, donde se llevó a cabo el acto central a las 16:30.

Con el paso de las horas, el espacio frente a la Casa Rosada comenzó a colmarse de organizaciones, militantes y asistentes que participaron de la movilización.

La jornada volvió a reunir a distintos sectores políticos, sociales y organismos de derechos humanos en una de las principales concentraciones que cada año se realizan para conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar iniciada con el Golpe de Estado en Argentina de 1976.

Las postales del aniversario por los 50 años del golpe de Estado

Marcha 24 de marzo
La marcha por el aniversario de los 50 años del último golpe de Estado en la República Argentina convocó a cientos de personas a la Plaza de Mayo.

La marcha por el aniversario de los 50 años del último golpe de Estado en la República Argentina convocó a cientos de personas a la Plaza de Mayo.

Marcha 24 de marzo
Marcha del 24 de Marzo 10
Marcha del 24 de Marzo 9
Marcha del 24 de Marzo 8
Marcha del 24 de Marzo 7
Marcha del 24 de Marzo
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