Exclusivo para monotributistas: cómo cambiar la obra social en ARCA

Los monotributistas que deseen cambiar de obra social pueden hacerlo de manera online a través del sistema ARCA, siempre que cuenten con clave fiscal. Este proceso es rápido y permite elegir una nueva prestadora de salud dentro del listado disponible. Sin embargo, es importante seguir cada paso correctamente para evitar errores que puedan invalidar la solicitud.

El primer paso para realizar el trámite es ingresar a la plataforma ARCA utilizando la clave fiscal. Una vez dentro del sistema, se debe localizar y acceder al servicio "Mi SSSalud". Si esta opción no está habilitada en el perfil del usuario, es posible incorporarla desde el buscador de servicios.

Mira como se cambia de obra social en simples pasos en ARCA

Después de ingresar al sistema, se debe seleccionar la opción "formularios de opción cambio" y luego hacer clic en "Nueva opción". En este punto, es necesario elegir el régimen correspondiente, que en el caso de los monotributistas será "Monotributo". Luego, se completan los datos personales solicitados en los casilleros correspondientes.

El sistema pedirá seleccionar un motivo para el cambio de obra social. Tras elegir la opción adecuada, se procede a seleccionar la nueva prestadora de salud y confirmar la solicitud. En la parte superior de la pantalla, aparecerá un número de trámite. Es fundamental revisar los datos ingresados y confirmar la información.

Una vez finalizado el proceso en la plataforma, el sistema enviará un correo electrónico a la dirección registrada. Este correo incluirá un enlace para confirmar la solicitud, un paso fundamental que debe completarse en un plazo de 48 horas. Si no se confirma dentro de ese período, el trámite será cancelado automáticamente.

Para evitar inconvenientes, se recomienda revisar la bandeja de entrada y, en caso de no encontrar el correo en la carpeta principal, verificar en la de spam o correos no deseados. Si el mensaje no llega, puede ser necesario repetir el proceso desde el inicio.

Obtención de la constancia

Luego de completar la solicitud, es posible obtener una constancia del trámite realizado. Para ello, se debe volver a ingresar al servicio "Mi SSSalud" a través de la clave fiscal y buscar la opción que permite visualizar o imprimir el documento. En la pantalla aparecerá un formulario con los datos del trámite y en la parte derecha estarán disponibles dos íconos: una lupa para visualizar la constancia y una hoja para imprimirla.

Este documento es importante, ya que acredita el cambio solicitado y puede ser requerido en la nueva obra social para completar la afiliación.

Contacto con la nueva obra social

El último paso es comunicarse con la nueva obra social elegida para formalizar la incorporación. Además del trámite personal, si el monotributista tiene familiares a cargo, también deberá gestionar su inscripción. La obra social tiene un plazo de 15 días para procesar la solicitud.

Si en ese tiempo no hay respuesta o se presentan demoras en la afiliación, se recomienda enviar un correo a consultasyreclamos@sssalud.gob.ar con el asunto "Opción de cambio", informando la situación para que las autoridades puedan intervenir.

Realizar el cambio de obra social en ARCA es un proceso sencillo, pero requiere seguir los pasos detalladamente y respetar los plazos establecidos para evitar la cancelación del trámite.