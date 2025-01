Instagram se renueva y el malestar de los usuarios se hace sentir

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo con más de dos millones de seguidores. Esto se debe a lo atractivo de su interfaz y su fácil funcionamiento y eficacia a la hora de compartir contenido. Sin embargo, los seguidores de la app han manifestado su malestar en la última semana debido a un cambio radical por parte de la aplicación de Meta.

Es que Instagram aplicó un drástico cambio respecto al perfil de las personas y modificó el tamaño de las fotos, cuestión que no fue bien recibida por parte de los usuarios, quienes manifestaron su pesar en las redes sociales. Previamente, la aplicación había estrenado cambios en cuanto a las historias, comentarios y formatos en general, pero esta última modificación no era tenida en cuenta por los seguidores de la aplicación, a quienes no se les consultó absolutamente nada.

El nuevo formato de Instagram ha despertado muchas quejas entre los usuarios.

El cambio en el Feed radica en las portadas que se visualizan directamente en el perfil del usuario, modificando la relación de aspecto de las imágenes de 1:1 a 3:4 sin avisar y sin posibilidad de que la cuenta elija. En este sentido, se “rompieron” muchos feeds armados específicamente para imágenes cuadradas.

En contraste, otros pocos usuarios celebraron la medida, ya que aseguraron que quedó muy bien al igualar el aspecto al de TikTok. No obstante, aquellos que están en contra de esta nueva modalidad siguen expresando su descontento a través de las redes, esperando una respuesta positiva por parte de Instagram.