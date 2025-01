El agresivo y polémico audio de Mauro Icardi hablando con su hija al ser invitado al cumpleaños de la niña

En el medio de los escándalos tras la separación de Wanda Nara con Mauro Icardi, este domingo la conductora de Telefe celebró el cumpleaños de su hija en su casa de santa Bárbara. Horas después del festejo, la cuenta del Ejército de LAM compartió un impactante audio en el que se escucha al futbolista hablando con su hija en un tono agresivo tras ser invitado al cumpleaños de la niña.

En las últimas horas el Ejército de LAM, publicó el polémico audio en el que se escucha a Mauro Icardi hablando con su hija, la cual le pregunta si va a asistir a su cumpleaños, a lo que el padre le responde con un tono por demás agresivo, explicándole a la niña de una manera alterada, los motivos relacionados con el conflicto con Wanda Nara, por los que no asistirá al evento.

"Si vos querés que yo te vaya a buscar con la policía, como tu mamá mandó a la policía a casa para sacar a Silvia (la niñera que Icardi contrató y que fue posteriormente fue denunciada por violencia física y verbal contra las menores), como mandó a la policía a casa para sacarme a mí de mi propia casa… si querés eso lo hacemos… yo no tengo problema, pero después tu mamá sale llorando en los medios”, de esta manera se expresaba Mauro Icardi en la conversación que mantuvo con su pequeña hija.

La tensa llamada telefónica de Mauro Icardi continuó con el mismo tono, en el que el delantero no dejaba hablar prácticamente a su hija sentenciando: “Hay una orden del juez. Hago la denuncia. Yo mañana me presento en la policía, hago la denuncia, no hay ningún problema”.

El impactante audio de la conversación que Mauro Icardi mantuvo con su pequeña hija

La niña que a duras penas lograba introducir algunas palabras en la fuerte conversación que tenía con su padre logró enunciar: “Un defensor de menores, un juez, yo que sé, lo que quieras, me va a preguntar ‘¿Vos querés pasar el 19 con tu mamá o con tu papá?".

El futbolista prosiguió su cuasi monólogo explicándole, a la hija que tiene con Wanda Nara, las conflictos de adultos que impiden poder verla, acusando: “Me parece que sos una nena que no tengo que ir con la policía a buscarte y que tu mamá debería cumplir. Pero como no cumple, lo haremos a la manera que lo hace tu mamá: mandar policía a la casa, lo que corresponde”.

Al finalizar la tensa charla con su padre, con tono cansado, la hija de Wanda Nara concluyó: “Bueno, ¿Vas a venir a mi cumple sí o no?”. A lo que Mauro Icardi con total frialdad respondió: “Tengo que ver con la agenda”