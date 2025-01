Le robaron a una conocida atleta mendocina en Chile y advierte por la inseguridad

La inseguridad sigue siendo problema para quienes viajan a Chile. Los robos en zonas turísticas son especialmente eficientes, y un caso en específico prende las alarmas sobre los riesgos que se viven en las visitas al país vecino. A María Silvina "Chila" Pérez Marti, corredora argentina conocida en las redes sociales como @chilates, le robaron la camioneta de una forma sorprendente en Reñaca y contó su experiencia en MDZ Radio.

La situación ocurrió la misma noche de su llegada a Chile, el pasado viernes. "Estaba en Reñaca y había dejado la camioneta en la cochera", comenzó narrando la víctima y agregó que se trataba de los típicos edificios con departamentos para alojar turistas donde los garajes no tienen rejas. "Me fui a cenar y cuando volví me di cuenta que la camioneta no estaba", sumó.

Escuchá el relato de la atleta:

Al encontrarse con esto, la mujer empezó a descartar otras posibilidades más plausibles que un robo: "Pensé que mi hijo se la había llevado. Son cosas que se te ocurren antes de aceptar lo que está pasando". Pero, hubo algo que marcó definitivamente lo que había pasado. "Cuando intenté subir al edificio, me doy cuenta que nos habían atado la puerta con precintos", explicó.

La idea de los malvivientes es que, al robar un vehículo, si suena la alarma, los dueños no puedan acercarse al rodado o impedir el hecho. De todas formas, la víctima no se encontraba en el lugar a la hora del robo, esto lo supo cuando vio las cámaras de seguridad.

Otro dato que aportaron las imágenes, fue que habían sido cinco personas quienes efectuaron el robo. El método fue rápido y efectivo: "Uno hizo guardia, dos trabaron la puerta y otros dos abrieron la camioneta para llevársela". Según Pérez, la situación no es aislada. "Hablé con los vecinos, y me dicen que esto ya ha pasado antes, aunque no todos los días", relató.

Así narró la situación también en sus redes sociales:

Según contó, la policía, por su parte, apuntó a la posible participación de bandas de Venezuela y Perú, que suelen operar en la temporada alta robando vehículos para venderlos en otros lugares. "Encontraron mi camioneta en Santiago de Chile", comentó agradecida la corredora. Según los carabineros, el vehículo estaba en un lugar "muy feo" de Santiago rumbo a un desarmadero. "Hoy vamos a ir a ver en qué condiciones está", explicó.

Durante el viaje, la corredora pudo ver algunas precauciones que está tomando la gente ya que están muy preocupados por la inseguridad: "Acá todos le están poniendo trabas al volante. También he visto cepos en las ruedas. Lamentablemente hay que tener ciertos cuidados porque la situación es complicada".