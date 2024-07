Llegaron los memes de Julio: qué opina el cantante sobre los insólitos virales

Ya no hace falta ni esperar que inicie el mes de julio. Ya sobre el final de junio, miles de memes invaden las redes sociales en lo que parece ya una "tradición" autoimpuesta. Miles de usuarios están a la pesca de alguna nueva e ingeniosa frase alusiva al contexto económico, cultural, social o político para hacer viral en sus propios muros alguna imagen trucada del famoso cantante español Julio Iglesias.

Las bromas tienen al artista de 80 años como su principal protagonista y el "juego de palabras" con su nombre y el mes de julio es infaltable en cada uno de los memes.

Hace un tiempo, en diálogo con la revista "Hola!", el cantautor fue consultado sobre cómo tomaba estas bromas que lo tenían como centro de atención en las redes sociales. Fue entonces cuando decidió romper el silencio y dio contundentes declaraciones al respecto.

Aunque en un principio admitió que le parecían "simpáticos, siempre que no sean ofensivos", sí se mostró un poco molesto cuando vio alguno de esos memes que lo ponían en alguna situación desagradable.

El cantautor Julio Iglesias es protagonista por estos días de divertidos memes que inundan las redes sociales. Foto: Instagram Julio Iglesias.

"De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre", reconoció.

Julio Iglesias también se refirió a la famosa foto de él en la que apunta con su dedo índice y que suele ser acompañado con frases al estilo: "Llega julio y lo estabas esperando..."

Al respecto, el artista español -nacionalizado estadounidense- admitió con humor: "¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. Si sirve para que personas de 15 años me conozcan, encantado de la vida".

Los mejores memes de julio

En redes sociales, miles de personas comparten estas bromas día a día. Una del las más famosas es cuando llega el primer día, en el que se lo ve al artista con un Fíat Uno y en la descripción: "El uno de julio". Hasta las empresas se sumaron a la ola de memes de los diferentes usuarios en referencias al mes.

Aquí un compilado de las mejores bromas con Julio Iglesias compartidas por la cuenta de Instagram en su honor @memes.de.julio: