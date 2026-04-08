El impactante cambio físico de Fredy Villarreal que es furor en redes: por qué optó por la vida fitness

El humorista confesó por qué el gimnasio es su medicina para seguir adelante y reveló el motivo que lo llevó a optar por este tipo de vida. Los detalles.

El físico de Fredy sorprendió a todos en las redes sociales. / Instagram @fredyoficialok

Fredy Villarreal, el hombre de las mil caras y las imitaciones más icónicas de la televisión argentina, volvió a ser noticia, pero esta vez no fue por un personaje, sino por su propia e impactante transformación. En las últimas horas, el humorista sacudió las redes sociales al compartir una imagen desde el gimnasio que rápidamente se volvió viral.

fredy villarreal fisico (1) Fredy Villarreal lució sus hombros y bíceps definidos en una imagen que revolucionó Instagram. Instagram @fredyoficialok Con un físico notablemente trabajado y una musculatura que nadie esperaba, el artista demostró que el humor no es lo único que se toma en serio: su salud se ha convertido en su prioridad absoluta tras haber estado en la mira por complicaciones médicas que casi le cuestan la vida.

fredy villarreal fisico (2) Tras superar un tumor y un cuadro crítico de Covid, el imitador sorprendió a todos con sus bíceps de acero. Instagram @fredyoficialok Fredy Villarreal entrena para vivir Detrás de los hombros definidos y la postura de atleta, hay una historia de resiliencia que conmueve. El punto de inflexión para el humorista fue un diagnóstico de tumor en el intestino y un paso delicado por el coronavirus que lo obligó a replantearse todo.

fredy villarreal fisico (3) "A la gente grande le cuesta": el humorista confesó por qué el gimnasio es su medicina para seguir adelante. Instagram @fredyoficialok En una reciente charla con Mario Pergolini en Otro día perdido, Fredy fue contundente con su fuerte descargo sobre su rutina: “Lo tomo como un jarabe, es horrible, pero sé que hace bien”. Lejos de la vanidad, Villarreal asegura que su disciplina no nace del narcisismo, sino de la necesidad de estar mejor: “No voy al gimnasio para hacerme un fortachón; lo primero que desarrollé fue la envidia, porque no podía creer la gente inflada”.