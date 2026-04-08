El impactante cambio físico de Fredy Villarreal que es furor en redes: por qué optó por la vida fitness
El humorista confesó por qué el gimnasio es su medicina para seguir adelante y reveló el motivo que lo llevó a optar por este tipo de vida. Los detalles.
Fredy Villarreal, el hombre de las mil caras y las imitaciones más icónicas de la televisión argentina, volvió a ser noticia, pero esta vez no fue por un personaje, sino por su propia e impactante transformación. En las últimas horas, el humorista sacudió las redes sociales al compartir una imagen desde el gimnasio que rápidamente se volvió viral.
Con un físico notablemente trabajado y una musculatura que nadie esperaba, el artista demostró que el humor no es lo único que se toma en serio: su salud se ha convertido en su prioridad absoluta tras haber estado en la mira por complicaciones médicas que casi le cuestan la vida.
Fredy Villarreal entrena para vivir
Detrás de los hombros definidos y la postura de atleta, hay una historia de resiliencia que conmueve. El punto de inflexión para el humorista fue un diagnóstico de tumor en el intestino y un paso delicado por el coronavirus que lo obligó a replantearse todo.
En una reciente charla con Mario Pergolini en Otro día perdido, Fredy fue contundente con su fuerte descargo sobre su rutina: “Lo tomo como un jarabe, es horrible, pero sé que hace bien”. Lejos de la vanidad, Villarreal asegura que su disciplina no nace del narcisismo, sino de la necesidad de estar mejor: “No voy al gimnasio para hacerme un fortachón; lo primero que desarrollé fue la envidia, porque no podía creer la gente inflada”.
La foto, donde se lo ve con una musculosa gris y brazos de acero, despertó el asombro incluso de sus colegas. El propio Migue Granados lo bautizó como un Toro en los comentarios, desatando una ola de elogios. Sin embargo, Fredy no oculta las dificultades del proceso: “A la gente grande le cuesta más, pero hago cualquier cosa con tal de estar mejor”, reconoció al recordar los fantasmas del pasado médico que lo acecharon.