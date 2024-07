Habló el joven que se accidentó en snowboard cerca del centro de esquí Pircas: qué dijo

MDZ Online contó el jueves por la tarde de un fuerte accidente en la nieve de la alta montaña mendocina, específicamente en una zona cercana al centro de esquí llamado Pircas, que está a pocos kilómetros de Penitentes. Un joven que practicaba snowboard quedó con fracturas en sus costillas luego de caerse en la nieve. Penitentes Park aclaró que no sucedió en su centro de esquí y ahora Benjamín, la víctima del accidente, lo confirmó. También sostuvo que la ambulancia tardó horas en llegar.

"Hola, soy Benjamín. Hago este video para aclarar la situación. Fuimos con mi familia a pasar un día de nieve y me terminé accidentando, con dos costillas fracturadas terminé. Fue cerca de Pircas, nombro a Pircas porque me accidenté justo al lado y ellos fueron los que me asistieron y lograron que mi lesión no sea más grave", contó Benjamín, la persona que se accidentó en la tarde del jueves.

"La verdad que me golpeé muy fuerte y ellos se encargaron de ir a socorrerme con un pisanieve. Me inmovilizaron y me llevaron a un médico, me pusieron el cuello y ahí llamaron a la ambulancia", relató el joven.

Tal y como informó MDZ, la ambulancia tardó horas en llegar producto de un accidente vial que demoró las cosas en la Ruta 7 y también porque no hay ambulancias cerca y las mismas acuden a la zona cuando se activa un código rojo por situaciones como estas. "La ambulancia demoró como tres horas en ir a buscarme y ahí tardé una hora más en llegar. Estuvieron muy atentos y pudieron socorrerme", dijo el accidentado desde una cama en la que todavía se lo puede ver con algún gesto de dolor.

"Yo no estaba en el predio (Pircas), no pertenecía a ninguna excursión, fui de manera particular y ellos se manejaron de la mejor forma con Macarena y toda su gente", dijo al finalizar Benjamín en un video que aclara la situación de lo ocurrido el jueves por la tarde. Según las imágenes a las que pudo acceder este medio, el joven tuvo que ser inmovilizado en una mesa y fue atendido por un doctor que estaba cerca del lugar.

Si bien distintas fuentes informaron que el accidente había sido en Penitentes, el mismo centro de esquí desmintió dicha información y sostuvieron que había sido en "un centro más abajo" en una especie de fuera de pista como contó Benjamín sobre la ruta y cercano al predio de Pircas. Desde este último lugar marcaron que no fue dentro de sus instalaciones, pero que hicieron todo por socorrer al joven accidentado.