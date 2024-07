Desde Penitentes Park aclararon que el grave accidente en snowboard fuera de pista no fue en su centro de esquí

Este jueves por la tarde, MDZ Online contó un hecho que causó revuelo en la alta montaña de la provincia. Una persona sufrió un fuerte accidente practicando snowboard fuera de pista en la alta montaña mendocina, cercano a la zona de Penitentes. Si bien este medio aclaró que el accidente no fue dentro de ese centro de esquí, desde Penitentes salieron a explicar la situación dejando en claro la información que había difundido MDZ. La víctima terminó con un pulmón perforado y está grave.

Sergio Racioppi, coordinador general de Penitentes Park habló con MDZ Radio y comentó. "Hubo un accidente antes, en un centro de esquí antes de llegar a Penitentes. Hubo una confusión y el accidente no fue en Penitentes. Nosotros contamos con un médico estable y centro médico permanente. La empresa coordina todos los accidentes que suceden en el parque, este no fue en Penitentes".

"El accidente fue a la orilla de la ruta, en un centro de esquí que no conozco el nombre. Nosotros contamos con centro médico y no contamos con medios de elevación, solamente culipatín", agregó Racioppi respecto del accidente que según trascendidos habría ocurrido en otro centro llamado Pircas.

"A la persona que se accidenta la terminan atendiendo, según se ven en los videos, en un centro de esquí que está más abajo de Penitentes. Pero se ensucia la imagen de Penitentes Park", indicó el coordinador general del lugar tan visitado por los mendocinos y turistas año a año.

El dato es que la ambulancia demoró dos horas en llegar y la persona debió ser atendida por un médico que estaba vacacionando cerca y sobre una mesa. Terminó con el pulmón perforado y en grave estado.

"Más abajo de Penitentes hay un pequeño medio de arrastre, no sabemos si la persona subió caminando o de qué forma. No es nuestro centro de esquí. Decimos que fue en un fuera de pista, pero la gente sube caminando y eso no es que es fuera de pista, ellos suben hasta donde pueden y se largan. Tristemente un accidente sucede por el desconocimiento, la gente suele trascender las normas. La gente no entiende pese a la repetición, la gente busca superar las redes y las barreras que se ponen", destacó Racioppi.

"Debería haber un responsable en el lugar donde fue el accidente. En Penitentes no tenemos ambulancia, pero sí centro médico. Se pide apoyo al SEC y en caso de que sea código rojo se hace el traslado. El Gobierno debería poner puestos fijos, de hecho hay uno en Puente del Inca, pero deberíamos pedir ayuda al Gobierno por la cantidad de gente que sube. No es que sea responsabilidad del Gobierno, pero debería haber un apoyo con ambulancia por la cantidad de turistas que hay", cerró diciendo el encargado.