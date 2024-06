Gastó miles de dólares para convertirse en un perro y ahora quiere ser otro animal

La historia de Toco no es nueva. El youtuber ya había capturado la atención del mundo al cumplir su inusual sueño: convertirse en un perro border collie y mostrar los resultados en las redes sociales. Este logro fue posible gracias a un traje hiperrealista que le costó más de 14,000 dólares, sumergiendo a Toco en una experiencia que va más allá de lo común: no solo se ve como un perro, sino que vive como tal.

La fascinación de Toco por transformarse en un perro comenzó con la creación de un traje increíblemente detallado que imita a la perfección la apariencia de un collie. Este proyecto, aunque costoso, le permitió experimentar la vida desde la perspectiva de un perro, algo que ha descrito como una experiencia profundamente satisfactoria. "Realmente es una experiencia feliz poder convertirme en algo más que yo. Me emocionó y soy feliz siendo alguien más que yo", compartió Toco en una entrevista.

El nuevo interés de Toco, el hombre que se convirtió en perro

El detalle que ha llevado a Toco a ser noticia nuevamente en las redes sociales es que, no satisfecho con limitarse a una sola especie, Toco ha expresado su deseo de explorar otras transformaciones animales. En su búsqueda por nuevas experiencias, ya cuenta con otro traje que le permite asumir la apariencia de un perro malamute de Alaska.

Sin embargo, sus aspiraciones no se detienen ahí. En una reciente entrevista con The New York Post, Toco reveló su interés por convertirse en un panda o un oso. Estas criaturas, por su tamaño y presencia, le ofrecen una nueva frontera a explorar en su viaje de autotransformación.

Sin embargo, el camino hacia convertirse en un animal no está exento de desafíos. Toco ha tenido que lidiar con las diferencias estructurales entre el esqueleto humano y el de un perro, lo que dificulta la consecución de movimientos naturales y armónicos. A pesar de estas dificultades, su entusiasmo por vivir estas experiencias no ha disminuido. "Me gustaría cumplir mi sueño de convertirme en un animal más algún día", declaró Toco, quien también contempla la posibilidad de transformarse en un zorro o un gato, aunque reconoce que el tamaño de estos animales presenta un obstáculo significativo.