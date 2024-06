Murió Camila Pacheco, la joven que luchó contra el cáncer desde los 8 años

Familiares, amigos y el entorno de Camila Pacheco confirmaron este martes que la joven de 20 años murió. Se trata de una noticia que conmocionó a los mendocinos que conocían sobre su lucha contra el cáncer y su apoyo a quienes padecían este tipo de enfermedad.

Cuando era pequeña, en su infancia, los médicos le detectaron sarcoma de Ewing. Este es un tipo de cáncer que se produce directamente en los huesos y suele ocurrir a una temprana edad de la vida.

La lucha de Camila Pacheco se extendió por muchos años. Logró vencer al cáncer y hace unos 4 años contó a MDZ online su experiencia de vida. Además, insistió en que había que luchar por la Ley Oncopediátrica en la Legislatura de Mendoza para apoyar a todos aquellos que padezcan algún tipo de cáncer.

"Hubo días en los que tuve que estar internada y sólo quería estar en mi casa con mi familia", expresó la adolescente allá por 2020 a MDZ y agregó que en el camino se le presentaron diversos obstáculos a ella y su familia.

A pesar de la difícil situación que vivió, Camila ya habiendo superado el cáncer dijo a este medio que "entendí que todo fue un aprendizaje, aprendí que no tenemos que mirar desde la vereda de enfrente, no tenemos que estar con los ojos cerrados porque no sabemos en qué momento nos va a tocar pasarla a nosotros o a un familiar".

Este martes por la mañana su familia confirmó que la menor falleció, causando esta noticia un profundo dolor.