Tiene 16 años, se curó del cáncer y hoy lucha por la ley oncopediátrica

Esta es la historia de Camila Pacheco, una adolescente mendocina de 16 años que le ganó al cáncer y hoy dedica parte de sus días a luchar junto al grupo de padres, pacientes y pacientes recuperados oncológicos para que se apruebe la Ley Oncopediátrica. En total son más de 300 familias las que la impulsan.

"Una mezcla de sentimientos hoy pasan por mi cuerpo. Me duele enterarme de todas historias que se viven al atravesar esta dura enfermedad llamada cáncer. Hoy veo que las necesidades que yo pase son las mismas hace años", expresaba en sus redes sociales Camila al compartir lo difícil que es luchar para salir adelante "teniendo un estado de vulnerabilidad y muchas cosas más".

Este texto lo compartió el día que la Ley era tratada en la Legislatura de Mendoza por la Cámara de Senadores, donde fue aprobada por unanimidad. Hoy será tratada por la Cámara de Diputados. "Cuando le contas todo esto a nuestros políticos que nos representan, dicen 'me pongo en el lugar de ustedes'. Si es así, pedimos que actúen, despierten. El cáncer no tiene el mismo tiempo que ustedes!!!!", escribe Camila al dirigirse a quienes tendrán en sus manos la decisión de hacer realidad la ley de oncopediatría.

Camila comparte con MDZ cómo fue el proceso que atravesó cuando fue paciente oncológica con apenas 8 años. "Hubo días en los que tuve que estar internada y sólo quería estar en mi casa con mi familia", expresa la adolescente y agrega que en el camino se le presentaron diversos obstáculos a ella y su familia.

"Tuve que refaccionar mi vivienda porque no estaba adecuada como el médico me lo pedía, no tenía certificado oncológico - y en algunos casos- nuestros padres tienen que dejar de trabajar para cuidarnos y las obras sociales no nos cubren".

A pesar de la difícil situación que vivió, Camila ya habiendo superado el cáncer entiende que todo fue un aprendizaje, "aprendí que no tenemos que mirar desde la vereda de enfrente, no tenemos que estar con los ojos cerrados porque no sabemos en qué momento nos va a tocar pasarla a nosotros o a un familiar".

¿Qué permitirá esta ley?