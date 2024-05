Es argentino, vive en España y reveló las diferencias a la hora de hacer asado

En el mundo de las redes sociales, TikTok se ha consolidado como la plataforma predilecta para compartir experiencias y anécdotas de la vida en el extranjero. Un ejemplo reciente que ha captado la atención de miles de usuarios es la historia de Joaquín Castellano, un argentino que se mudó a España y se dedica a mostrar cómo es vivir fuera de su país natal.

En un video que está cerca de alcanzar las dos millones de visualizaciones y ha acumulado más de 72 mil "me gustas", Joaquín muestra su sorpresa y descontento con las diferencias entre Argentina y España a la hora de preparado el asado, conocido en el país europeo como barbacoa. En un divertido sketch, Joaquín interactúa con su amigo encargado de la parrilla, destacando las diferencias que tanto lo desconcertaron.

"¿Con carbón lo haces? No tenías leña. Está bueno, está bueno... Seguí vos por favor, no quiero molestar", comenta Joaquín en tono jocoso, evidenciando su sorpresa por el uso de carbón en lugar de leña, una práctica común en Argentina. Su sorpresa no termina ahí, ya que también nota la ausencia de morcilla, un elemento esencial en los asados argentinos. "¿No hay morcilla? O sea, un asado sin morcilla. ¿Le decís asado a esto? Le agrego un poquito de chimichurri. Está bueno, si querés no le pongo. Perdón, no quiero molestar", agrega entre risas quien es conocido en Tiktok como @joaquin__castellano.

El video de Joaquín no solo generó risas, sino también un debate en los comentarios. Usuarios de diferentes orígenes compartieron sus propias experiencias y opiniones sobre cómo se debe preparar un asado o barbacoa.

"En España se hace con morcilla, yo siempre que hago barbacoas es con morcilla, chorizo, panceta y luego la carne", comentó un usuario defendiendo la práctica española."En Andalucía una barbacoa sin morcilla y chorizo no es barbacoa tampoco", añadió otro, subrayando las variaciones regionales dentro de España.

Algunos argentinos también aportaron sus perspectivas: "Soy argentina y acá lo hacemos con carbón", señaló una usuaria, mostrando que incluso dentro de Argentina puede haber diferencias en la preparación del asado. Sin embargo, otro usuario argentino discrepa: "¿Cómo que con leña? Va a tener mal olor y saber así, con carbón es mejor".

El video viral de las diferencias entre el asado argentino y el español (Video: TikTok/joaquin__castellano)