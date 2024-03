No pueden conseguir pasaje de tren y organizaron un campamento en la terminal de Mar del Plata

Casi un centenar de personas, con más de treinta niños, organizaron un campamento en la terminal ferroautomotora de Mar del Plata donde esperan que se habiliten butacas para poder abordar los trenes con destino a Constitución, y así poder retornar a sus hogares.

Los pasajes para marzo salieron a la venta el 24 de febrero pasado, con la novedad de un incremento del costo, actualmente cuestan $6.680 en primera y $8.005 en pullman, y se agotaron al poco tiempo. Por eso las personas que no pudieron conseguirlos se agolpan en las terminales buscando que se liberen las butacas por el sistema de check in de Trenes Argentinos.

En el transcurso de esta semana muchos optaron por quedarse a dormir cerca de las boleterías y se dispuso una custodio policial sobre las ventanillas de venta, con momentos de extrema tensión que se tradujeron en discusiones a los gritos y forcejeos. "Lo único que les importa es que no haya chicos durmiendo en el piso. Nos vienen a pedir que los corramos o que se levanten; de las soluciones no dicen nada", dijo una madre de tres menores, en diálogo con MDZ.

Con más o menos cartones que ofician de colchones improvisados y las camperas, u otras prendas de vestir, de frazadas, los damnificados se turnan para no perder su turno y poder acudir a la ventanilla apenas se liberen butacas por el sistema de check in de Trenes Argentinos.

"Pasajes agotados", se lee en el mostrador - Foto: Federico Bruno

Mar del Plata fue el destino más elegido para viajar en trenes de larga distancia de la temporada. Y cabe subrayar que circulan dos servicios diarios, a las 6:08 (con paradas en Dolores y General Guido) y 9:35 saliendo de la terminal porteña y a las 9:59 y 14:12 desde la localidad balnearia. También hay un refuerzo con salida los viernes a las 17:10 y retorno de Mar del Plata, los lunes a la 1:22.

Muchas de las personas que se asumen como "varadas" son vendedores ambulantes o cuidacoches que vinieron a trabajar durante la temporada, y aseguran que no tienen para pagar los casi $40.000 que cobran las empresas de colectivos por llegar a la terminal de Retiro. "Lo poco que tengo lo usé para comer y hoy ya voy a tener que salir a pedir. Les dije a la gente que trabaja acá si nos pueden conseguir un bidón de agua para los nenes pero ni eso nos dan", graficó Jairo.

Las filas de las personas que buscan que se liberen pasajes - Foto: Federico Bruno

No solo esperan novedades de los vendedores, sino que muchos buscan pasajes con el teléfono celular y acusaron "inconsistencias" porque "en Guido se habilitan por ejemplo 200 pasajes, y qué tenemos que hacer. Irnos caminando para allá", expresó un adulto mayor que busca retornar a Merlo, Parque San Martín, junto a sus hijos y nietos.

"Jamás pasó esto, de tanta gente varada en la terminal. La confirmación de pasajes no existe o no sirve, porque vemos salir andenes con 20 asientos ocupados nada más. Otros años nos decía el mismo personal de Trenes, que ahora pone excusas y dice que no hay directores como para derivar el problema, eran los que te decían "¿cuántos son?", y te subían al próximo tren", contrastó Mariela, quien ya lleva "28 horas viviendo en la terminal".

En medio de las discusiones con el personal que se ocupa de vender boletos y dar información a los pasajeros, una trabajadora se descompensó y por eso cerraron las boleterías por un lapso de dos horas. Paulatinamente el refuerzo policial se tradujo en un vallado y una distancia de al menos tres metros con las ventanillas. Las personas que esperan pasajes se incrementaron en los últimos días -Foto: Federico Bruno

"A muy pocos le dieron pero les ofrecen para el martes o miércoles. Entonces tienen que volver, ver si consiguen alojamiento de nuevo, seguir gastando plata. Una locura", remarcó otra persona.

En medio de la cobertura periodística, un policía les dijo a los manifestantes que "preventivamente va a quedar todo vallado hasta que haya nuevos pasajes" e insistió en que "los nenes no pueden dormir en el piso", y se volvió a blindar la zona, dejando una situación cada vez más crítica.

En cada llegada de un tren, las personas se abalanzan contra el vallado y las boleterías, y las discusiones son cada vez más violentas.

La denuncia por la venta de pasajes que se tramita hace más de un año

El exdiputado nacional marplatense Juan Aicega (PRO) impulsó una denuncia -hace más de un año- por irregularidades en la venta de pasajes y motivó el sistema de confirmación de los boletos, pero asegura que de un tiempo a esta parte "la situación empeoró todavía más".

"Sigo viendo vagones vacíos y estoy intentando de que la causa avance", expresó, en contacto con este medio, en alusión a que la Cámara continúa resolviendo temas procesales.

En dicho descargo, el legislador con mandato cumplido instó a investigar si las empresas de colectivos compran pasajes que luego no se utilizan, como una hipótesis de la deserción en los andenes, que se encargó de documentar con fotos y videos, muchos de los cuales posteó en sus redes sociales.

La denuncia que se presentó inicialmente ante el Juzgado Federal Nº1 de Mar del Plata fue remitida a la fiscalía general de la ciudad balnearia, que advirtió no tener competencias y transfirió la causa a los tribunales federales de Comodoro Py. Allí recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, intervino el fiscal Carlos Stornelli y definió que ese juzgado tampoco era competente. Finalmente, la Cámara Federal de Mar del Plata dictaminó en las últimas horas que el juzgado donde inicialmente fue recepcionada la denuncia prosiga con la investigación. Las discusiones de los manifestantes con la policía - Foto: Federico Bruno

Sobre las motivaciones que impulsaron la denuncia, reconoció que se considera "un damnificado más que no consiguió ni consigue pasajes de trenes y tiene que optar por medios de transporte más costosos" y que insistirá "hasta las últimas consecuencias" para saber si "las empresas de transporte de media y larga distancia tienen que ver con estas irregularidades".

El expresidente de Trenes Argentinos (en la gestión de Alberto Fernández), Martín Marinucci, desmintió todas las acusaciones vertidas y llegó a mostrar las planillas de viajes donde muestran que la mayoría de los que compran pasajes concretan sus viajes y que la deserción pudo ser corregida con las nuevas implementaciones de control sobre las transacciones online.

El funcionario graficó que "no existe que una empresa pueda comprar pasajes porque cada pasaje tiene el DNI y el N° de trámite como validación". "Buscamos que todos los asientos sean utilizados por quienes tienen la necesidad o el deseo de viajar. Si el viaje no es reconfirmado 24 horas antes queda ese asiento a disponibilidad", sostuvo.