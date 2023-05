Una pasajera de Trenes Argentinos reclamó a los gritos: "¡Todo vacío y decían que no hay pasajes!"

La Justicia continúa con su investigación de supuestas "irregularidades" en la venta de pasajes de Trenes Argentinos tras una denuncia del exdiputado nacional del PRO, Juan Aicega, quien confirmó a MDZ que se presentó a declarar el viernes pasado con nuevas pruebas y solicitó ser querellante particular. A modo de anticipo, compartió un video reciente de una pasajera enfurecida.

Las imágenes muestran el ingreso de una mujer a un vagón semivacío y vociferar reiteradamente "es una vergüenza", indignada por haber conseguido un pasaje que se liberó "a último momento" en la estación de trenes de Mar del Plata con destino a Plaza Constitución.

En su descargo enérgico, reclamó: "¡Todo vacío y decían que no hay pasajes!. Una vergüenza. Otra estafa de los colectivos para vender los pasajes a 10 mil pesos casi", en alusión a la supuesta connivencia de empresas de micros de larga distancia en la velocidad en la que se agotan los tickets.

Y ahora que me dicen de @TrenesArg ? Esto fue hace 10 días y es una ciudadana de #MarDelPlata con nombre y apellido. Le dijeron que no había pasajes y a última hora le vendieron uno se primera. LOS TRENES VAN VACÍOS. Voy a aportar esto a la Fiscalía. Investiguen. #EstafaTotal pic.twitter.com/4bJlbCH2An — Juan Aicega (@jaicega) May 2, 2023

"El episodio ocurrió 10 días atrás", reveló Aicega en sus redes sociales, y admitió que tiene "todos los datos" de la pasajera para que sea citada a declarar por el Juzgado Federal Nº1 de la ciudad balnearia, donde se tramita la causa, y pueda respaldar la denuncia que radicó en noviembre del año pasado.

"¿Ahora qué me dicen de Trenes Argentinos?", se preguntó el abogado de máxima confianza de Mauricio Macri, y agregó que la damnificada fue insistentemente a la boletería y le dijeron varios días seguidos que no había pasajes, hasta que "apareció uno, en clase primera" y al abordarlo constató que no había casi ningún pasajero.

La empresa implementó a fin de año un nuevo sistema, similar al check in, para confirmar los boletos de los trenes y arguye que de esas cancelaciones repentinas es que se ponen a disponibilidad las nuevas opciones de viaje.

Las nuevas modalidades de venta coincidieron con el inicio de la temporada de verano pasada, que se tradujeron, como es habitual, en largas colas en las principales terminales del país.

Sobre las motivaciones que impulsaron la denuncia, Aicega reconoció que se considera "un damnificado más que no consiguió ni consigue pasajes de trenes y tiene que optar por medios de transporte más costosos" y que insistirá "hasta las últimas consecuencias" para saber si "las empresas de transporte de media y larga distancia tienen que ver con estas irregularidades".

En este punto también se expresó el secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste y dirigente del Frente de Izquierda (FIT), Rubén "Pollo" Sobrero, al manifestar que "todos sabemos que se compran los boletos para que tengas que viajar en micro pagando 10 veces más, pero ferrocarriles mira para otro lado".

La verdad que es humillante, todos sabemos que se compran los boletos para que tengas que viajar en micro pagando 10 veces más, pero ferrocarriles mira para otro lado. — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) May 1, 2023

Por su parte, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, desmintió todas las acusaciones vertidas y llegó a mostrar las planillas de viajes donde muestran que la mayoría de los que compran pasajes concretan sus viajes y que la deserción pudo ser corregida con las nuevas implementaciones de control sobre las transacciones online.

El funcionario graficó que "no existe que una empresa pueda comprar pasajes porque cada pasaje tiene el DNI y el N° de trámite como validación". "Buscamos que todos los asientos sean utilizados por quienes tienen la necesidad o el deseo de viajar. Si el viaje no es reconfirmado 24 horas antes queda ese asiento a disponibilidad", sostuvo.

"Hablamos de subsidios millonarios; todos tenemos que saber cómo funciona el sistema de venta de pasajes y por qué cuesta tanto conseguirlos. Si después vemos vagones que siguen pasando vacíos. Yo los veo con frecuencia, no es algo que me contaron", concluyó el ex concejal y diputado marplatense.