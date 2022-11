Largas filas y sistema caído: sigue el caos por los pasajes de tren a la Costa

Nuevamente se saturó el sistema de venta de pasajes online de Trenes Argentinos. “Sistema no disponible. Por favor, volvé a intentar nuevamente más tarde. Disculpá las molestias”, es el mensaje con el que se han encontrado muchos usuarios. Esto se debe a la gran cantidad de ingresos realizados y que el sistema no puede soportar. Desde Trenes Argentinos estiman que el problema se solucionará con el correr de la jornada.

Desde la empresa informan que la venta presencial en las 24 boleterías de Constitución comenzó a las 6.12 y se realiza sin complicaciones. Igual, los reclamos no faltaron: “Estoy desde ayer a las 8. Hay gente que está desde antes de ayer. No se mueve. Es impresionante la gente. En micro no se puede viajar porque son carísimos. Es una vergüenza y una falta de respeto a los que estuvimos esperando toda la noche. Por favor, que abran las ventanillas”, protestó una mujer en la transmisión de Todo Noticias.

Esta vez se pusieron a la venta 435 mil pasajes para viajar a Mar del Plata y otros 51 mil que cumplen el tramo hasta General Guido y el trasbordo a Divisadero Pinamar. Esto permite por menos de $2.000 se pueda emprender un viaje de ida y vuelta a cualquiera de estos dos clásicos destinos turísticos. Mientras tanto, en colectivo se pueden llegar a pagar más de $5.000 pesos por tramo. Si de servicios aéreos se habla, ya se pueden encontrar por encima de los $10.000 como mínimo. Motivos que explican la masividad de usuarios que prefieren el tren.

¿Cuánto sale el viaje a la Costa?

El destino de Mar del Plata cuesta, por tramo, $920 en Primera, mientras que en Pullman sale $1.110 por ticket. En cambio, el pasaje a Pinamar se paga por el tramo hasta General Guido el precio de $795. Luego, por $235 se realiza el tramo hasta Pinamar.

Los pasajes, además de en el modo presencial, pueden comprarse en la web de Trenes Argentinos. Además de la compra, entre las 72 y 24 horas previas al viaje, deberán confirmarse o la reserva quedará libre. “En el caso de no hacer la reserva, el pasaje se pone a la venta nuevamente. Impulsamos esta iniciativa para que más personas tengan la posibilidad de llegar a sus destinos en nuestros trenes”, fue el mensaje transmitido por la empresa mediante redes sociales.

El lunes 21 comenzará la venta de pasajes a Rosario. El mismo tendrá un servicio semanal desde Retiro, cada sábado a las 6.12, retornando desde la cuna de la bandera hasta la Capital cada domingo a las 16.26. Los pasajes en Primera a Rosario Sur saldrán $390, mientras que el Pullman será de $475. A Rosario Norte, los precios serán de $420 y $505 respectivamente.