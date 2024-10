Un influencer "yankee" mostró sus días en Argentina: "es una película"

Argentina continúa siendo un destino elegido para vivir de miles de extranjeros, a pesar de la gran crisis económica que atraviesa. Es que no sólo en eso se basa vivir en el país, la mayoría de las personas que visitan el país se enamoran de su cultura, del sentimiento en comunidad, del modo de relacionarse, el buen trato, entre otras cosas.

Los extranjeros que deciden quedarse en el país a vivir se asombran por las costumbres cotidianas de los argentinos. Así lo pudimos ver en un video que se viralizó en las últimas horas en X (ex Twitter) donde un joven estadounidense, "yankee", disfruta paseando de un domingo en Argentina.

El influencer "yankee" graba videos de diferentes provincias argentinas. Foto: @brendandelmundo

En el video viral se puede ver al joven recorriendo un parque en Córdoba y asombrándose por las personas que disfrutan el día tomando mate y con amigos. También otras cosas llamaron la atención del extranjero, como que se vendieran batidos en la calle pero lo más interesante es que el yankee destaca la fuerte energía que siente en el país.

Recorriendo se encuentra con otro extranjero que también está asombrado por lo que ve, "Es una película", se lo puede escuchar decir. Finalmente, el joven se despide diciendo "Me encanta, me encanta, me encanta porque soy yankee y me siento tan cómodo acá" y agregó una frase muy argentina "Es piola, re piola".

Mira el video

En el video se despidió mostrando niños y jóvenes disfrutando del parque y realizando diferentes deportes como skate con la leyenda "Aguante Argentina" y algunas banderas del país. Por supuesto, la grabación se llenó rápidamente de me gusta y comentarios agradeciendo por sus palabras.