Morena, Jennifer y Umma, las historias de tres nenas víctimas de la inseguridad

El crimen de Umma Aguilera, la hija de 9 años de un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, asesinada el lunes durante un asalto en Lomas de Zamora, conmocionó al país. El homicidio generó la reacción del Gobierno que pidió justicia y aseguró que hará todo para que los responsables paguen.

La niña fue baleada en la cabeza minutos antes de las 9 por delincuentes que intentaron robarle el auto a su padre cuando ella iba en el asiento trasero, y murió cuando era sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital Churruca, al que había sido trasladada en helicóptero.

El hecho estremeció a su círculo que anoche marchó para pedir que el caso no quede impune. La concentración además fue un medio para reclamar mayor seguridad y penas más duras para los delincuentes ya que este caso no es aislado y a diario se cobra víctimas en todo el país.

Umma no fue la única niña asesinada a manos de ladrones. Días atrás Jennifer Campos Calle, una adolescente de 13 años, murió en circunstancias parecidas en la localidad bonaerense de Virrey del Pino mientras que en agosto, a días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias se lamentó el fallecimiento de Morena Domínguez a mano de dos motochorros.

Caso por caso, las historias de Umma, Jennifer y Morena

Umma Aguilera, 9 años, Lomas de Zamora

Umma tenía 9 años. Foto: Archivo MDZ.

Recibió un tiro en la nuca y murió en el Hospital Churruca. Estaba en cuarto grado del Instituto Mario Madeddu, jugaba al handball y practicaba artes marciales.

Entrenaba los martes, miércoles y jueves en la miniescuela del club Defensores de Banfield. “Lamentamos la profunda pérdida de nuestra hermosa y pequeña Uma Aguilera Rodríguez, alumna de cuarto grado”, expresó la escuela a donde asistía la víctima.

Los padres de Umma son policías, por lo que desde la prensa de la PFA también mandaron un mensaje de condolencias: "Desde lo más profundo del corazón enviamos nuestras más sentidas condolencias y acompañamiento a sus padres, amigos camaradas y amiguitos de la menor".

Jennifer Campos Calle, 13 años, Virrey del Pino

El lugar del crimen de Jennifer. Foto: Télam.

Falleció la semana pasada tras recibir un disparo en el tórax efectuado por un individuo que ingresó al comercio ubicado en Machado y Concordia, en Virrey del Pino, partido de La Matanza, con fines de robo y que al no poder concretar ese objetivo se dio a la fuga junto a dos cómplices.

Su familia era de nacionalidad boliviana y ella era hija única. Practicaba taekwondo e iba a la escuela. Después del hecho, el padre de la víctima relató al canal Todo Noticias (TN) que él salió a perseguir a uno de los delincuentes y que, al volver a la casa, encontró a su hija tendida en el suelo, aunque no sabía que le habían disparado.

"Cuando el tipo se va corriendo, vuelvo, la encuentro boca abajo, apenas respiraba, pensé que era el efecto del gas pimienta (con el que se cree se resistieron al asalto). Traté de contenerla, le toqué la espalda, la cabeza, le dije 'tranquila, tranquila, ya pasó, ya está, se terminó, tranquila'", contó el hombre. Luego, añadió: "No me respondió, atiné a darla vuelta, vi un charco de sangre, me embarré la mano y a partir de ahí, ya está, nos volvimos locos, perdimos la calma".

Padre e hija fueron trasladados al hospital Simplemente Evita de González Catán, donde la menor de edad falleció producto de la herida recibida y el hombre fue asistido por lesiones graves.

Morena Domínguez, 11 años, Villa Diamante

Morena Domínguez tenía 11 años y fue asesinada en Lanús. Foto: Archivo MDZ.

Morena Domínguez, la nena que fue asesinada por motochorros cuando la asaltaron camino al colegio, tenía 11 años, iba a sexto grado de la primaria y vivía a seis cuadras de la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3500, de la localidad de Villa Diamante, a la que asistía. A veces la llevaba a clases su papá, pero después empezó a ir sola porque el hombre trabajaba.

Priscila, la mejor amiga de la nena, dijo en declaraciones a la prensa: "Era como mi hermana. Era buena, graciosa, siempre jugaba conmigo. No puedo con tanto dolor. Tardó una banda la ambulancia. Se la llevaron y como a las 11 de la mañana nos dieron la noticia de que perdió la vida".

El hecho ocurrió el 9 de agosto minutos antes de las 7.30 de esta mañana, cuando la víctima fue asaltada cuando llegaba a clases. La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad que ahora es clave para intentar identificar a los autores del hecho en el marco de una causa que, según las fuentes, terminará caratulada como homicidio.

En el video se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se baja para agarrar alguna de sus pertenencias y luego vuelve a abordar el vehículo para escapar.